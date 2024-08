Le Real Madrid titube à Majorque

Petit accroc pour le Real.

Pour la première de Kylian Mbappé en Liga, le Real Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse du Real Majorque (1-1), qui l’avait battu deux fois lors des quatre dernières rencontres dans les Baléares. Un match à l’équilibre avec une équipe locale organisée qui a crânement joué sa chance en contre-attaque. Les Madrilènes ont ouvert le score par Rodrygo (13e), auteur d’un superbe enroulé du droit après une talonnade de Vinícius Júnior.

Le champion d’Europe semblait lancé vers un succès tranquille mais c’était sans compter la détermination du RCD, qui est revenu dans le match avec un coup de casque plein de calcium de Vedat Muriqi au retour des vestiaires (53e). Avec un Jude Bellingham à contre-emploi sur le côté gauche, Mbappé, lui, a tout tenté et beaucoup participé aux offensives, malgré des appuis pas toujours au top. Bonne nouvelle : son coup de rein n’est plus en sommeil et son état physique semble optimal.

Valladolid risque de recevoir la foudre dans une semaine.

