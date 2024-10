Pronostic Benfica Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Benfica enchaîne face au Feyenoord

Le Benfica n’a pu que constater la saison dernière la domination du Sporting Lisbonne. Les Benfiquistes ont fini en 2e position du championnat et se sont qualifiés directement pour la Ligue des champions. Pour leur entrée en lice dans cette C1, les Portugais ont pris le dessus sur l’Etoile Rouge de Belgrade (1-2) avant de confirmer contre l’Atletico Madrid (4-0). Avec 6 points pris, le Benfica est dans une situation favorable pour la qualification et s’en rapprocherait encore plus avec un succès sur le Feyenoord. En championnat, les hommes de Bruno lage ont connu une entame difficile avec un revers d’entrée face à Famalicao. Depuis, le Benfica redressé la barre puisqu’il est invaincu et a quasiment remporté tous ses matchs, seulement tenu en échec à Moreirense. Dans son Stade de la Luz, le club lisboète s’est systématiquement imposé. Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments comme l’expérimenté Di Maria, et les attaquants Pavlidis ou Aktrukoglu qui enchaînent les buts avec Benfica ou leur sélection.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Feyenoord Rotterdam sort d’une très bonne saison mais n’a rien pu faire face au rythme impressionnant du PSV Eindhoven. 2e lui aussi, mais d’Eredivisie, le club a perdu son entraîneur cet été avec le départ d’Arne Slot pour Liverpool. Après une entame poussive, le Feyenoord s’est bien relancé lors des dernières journées en remportant 3 de ses 4 derniers matchs. En Ligue des Champions, le club batave a pris une claque d’entrée face au Bayer Leverkusen (0-4) mais a parfaitement réagi en s’imposant à Girona (2-3). Les Bataves ont profité d’un but contre son camp pour faire la différence. En course pour la qualification, le Feyenoord espère ramener au moins un nul de ce déplacement au Portugal. Le club de Rotterdam s’appuie sur les Lotomba, Paixao, Ueda ou Timber. Solide à domicile, le Benfica devrait enchainer une troisième victoire de rang face au Feyenoord et faire un grand pas vers la qualif’.

► Le pari « Victoire Benfica » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 255€ (155€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Pavlidis ou Akturkoglu buteur » est coté à 2,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 310€ (210€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Benfica – Feyenoord

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Benfica – Feyenoord sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Benfica – Feyenoord avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Benfica Feyenoord encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Bayer roule sur Feyenoord, Benfica s’impose à Belgrade