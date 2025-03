Avec un grand Marcus Thuram, l’Inter tranquillise Feyenoord

Inter Milan 2-1 Feyenoord

Buts : Thuram (8e) et Çalhanoğlu (51e) pour l’Inter // Moder (SP, 42e) pour le Feyenoord

Eugenio Bersellini, Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini et Helenio Herrera. Simone Inzaghi entre dans le cercle très fermé des entraîneurs aux 200 matchs avec l’Inter. Pour passer ce cap, son onze n’a que moyennement récité ses principes contre Feyenoord (2-1). Malgré un superbe but de Marcus Thuram, les Intéristes ont encaissé le deuxième but de leur campagne de Ligue des champions. Un affront lavé par une belle performance de Marcus Thuram.

Thuram en met plein les yeux à Spike Lee

Servi par Carlos Augusto, le Francese de Parme a débordé sur la gauche et est rentré sur son pied droit avant d’enrouler (1-0, 8e). Sous son chapeau, son papa a dû apprécier. Sous ses lunettes blanches, Spike Lee aussi.

Sur une occasion similaire, Mehdi Taremi aurait pu doubler la mise, mais Timon Wellenreuther a vu la balle arriver sur lui (16e). Ni le jeune Aymen Sliti, titulaire pour la première fois en C1, ni Anis Hadj Moussa, qui a buté sur Bisseck ou Carlos Augusto, n’ont semblé pouvoir déstabiliser l’Inter, sauf que Çalhanoğlu a eu la bonne idée de tacler Moder dans la surface. Penalty, bien tiré par Moder, et le Feyenoord est un poil relancé (1-1, 42e). Un poil, car le Turc aux chaussures noires s’est rattrapé en sortant des vestiaires en marquant le sien après une faute de Thomas Beelen sur Taremi, qui sortait pourtant de la surface (2-1, 51e). Marcus Thuram voulait l’imiter, mais a trop forcé son plongeon (68e). Belle simulation du Français. L’Inter a assuré ensuite, et verra le Bayern pour un remake de la finale 2010.

Inter Milan (3-5-2) : J. Martínez – Pavard, Acerbi (Cocchi, 84e), Bisseck – Dumfries (cap.), Frattesi (Berenbruch, 84e), Çalhanoğlu (Asllani, 61e), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Bastoni, 61e) – Taremi, Thuram (Arnautović, 71e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Feyenoord Rotterdam (4-3-3) : Wellenreuther – Read (Mitchell, 75e), Beelen, Hancko (cap.), Bueno – Moder, Smal, Ivanušec (Zedmond, 75e) – Moussa, Ueda (Trauner, 63e), Sliti (Carranza, 63e). Entraîneur : Robin van Persie.

L’Inter l’emporte à l’expérience face au Feyenoord