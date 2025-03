L’Inter l’emporte à l’expérience face au Feyenoord

Feyenoord 0-2 Inter Milan

Buts : Thuram (38e) et Martínez (50e) pour les Nerazzurri

L’Italie a pris sa revanche sur les Pays-Bas.

Deux semaines après les crashs européens de l’AC Milan et de la Juventus, l’Inter a remis la Serie A à l’honneur en signant une victoire satisfaisante sur la pelouse de Feyenoord en huitièmes de finale allers de Ligue des champions (0-2). Ce succès qualifie pratiquement les hommes de Simone Inzaghi, eux qui avaient été éliminés à ce stade de la compétition l’an passé face à l’Atlético de Madrid.

Un record pour Lautaro Martínez

Bousculés par des Néerlandais joueurs et énergiques durant la première demi-heure, les Nerazzurri prennent leur temps avant de frapper via Marcus Thuram. Trouvé à quelques mètres du but sur un centre parfait de Nicolò Barella, le Français reprend le ballon de façon acrobatique et signe son second but de la saison en C1 (0-1, 38e). L’Inter s’en tire bien et remet le couvert juste après la pause. Piotr Zieliński sert Lautaro Martínez dans la surface, qui contrôle avant de décocher une frappe puissante pour faire le break (0-2, 50e). Avec 18 buts en Ligue des champions depuis 2019-2020 (dont 6 cette saison), l’Argentin devient le meilleur buteur de l’histoire du club milanais en C1, dépassant le légendaire Sandro Mazzola et ses 17 unités.

Marcus Thuram a activé le mode acrobatique et lance l’Inter face au Feyenoord ! 🥋#FEYINT | #UCL pic.twitter.com/7b9rlwhe1I — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025

Les Interistes sont solides, efficaces et même chanceux : redoutable depuis le début de la partie sur son côté droit, Ibrahim Osman file à toute vitesse et sert Jakub Moder en retrait, mais la frappe de ce dernier vient s’écraser sur la barre transversale. Les champions d’Italie ont l’occasion d’alourdir le score à la suite d’un penalty accordé après une faute de Jeyland Mitchell sur Thuram, mais la tentative de Zieliński aux onze mètres est captée en deux temps par Timon Wellenreuther (64e). Si l’équipe de Robin van Persie livre une fin de match courageuse, il lui manque bien ce petit but qui lui aurait permis d’entretenir un espoir avant le match retour au Giuseppe-Meazza.

Feyenoord Rotterdam (4-3-3) : Wellenreuther – Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno – Moder, Paixão, Smal – Moussa, Carranza (Ueda, 59e), Osman. Entraîneur : Robin van Persie.

Inter Milan (3-5-2) : J. Martínez – Pavard, De Vrij (Bisseck, 72e), Acerbi – Dumfries, Barella (Frattesi, 72e), Asllani (Çalhanoğlu, 81e), Zieliński, Bastoni – Thuram (Taremi, 62e), Lautaro (Arnautović, 81e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

