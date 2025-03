Comment l’Inter peut se donner des ailes face à Feyenoord ?

Robin van Persie avait 19 ans, en avril 2002, lorsque son Feyenoord résistait à l’immense Inter de Ronaldo, Clarence Seedorf et Javier Zanetti pour rallier la finale de la Coupe de l’UEFA que les gaillards de Bert van Marwijk ont remporté aux dépens du Borussia Dortmund. « J’avais fait une passe décisive, un geste à la Zidane et je me suis même blessé, tout cela en même temps, rigole aujourd’hui le bomber hollandais. À l’époque, j’avais une douleur à l’aine, mais je voulais quand même jouer. Je ne l’ai pas dit à mon entraîneur, et si l’un de mes joueurs faisait la même chose avec moi aujourd’hui, je ne serais pas content. Finalement, en défendant bien et avec un peu de chance, nous sommes passés. Espérons que nous pourrons le faire à nouveau cette fois-ci. » Oui car, 23 piges plus tard, Van Persie est désormais la tête-pensante du Feyenoord et devra composer avec pas moins de treize joueurs blessés ou absents pour ce choc européen face à l’Inter. Pas vraiment la nouvelle du siècle, même si dans le camp des Nerazzurri, Simone Inzaghi va également devoir se creuser la tête sur quelques postes clefs.

Acerbi ou Bastoni dans le couloir gauche ?

Pour espérer faire mieux que son cousin rossonero, sorti au tour précédent par l’armada hollandaise d’Anis Hadj Moussa, l’Inter va effectivement devoir trouver la solution à l’absence prolongée de Federico Dimarco. Le piston gauche, auteur d’un bijou sur coup franc à Naples ce samedi, s’est pris un stop de vingt jours à cause d’une douleur à la cuisse droite et va donc manquer les deux confrontations européennes de son club de cœur. La conséquence certainement du turn-over pas toujours lisible de Simone Inzaghi, et surtout d’un jeu qui sollicite énormément ses hommes de couloir : outre la mobylette blonde intériste, sa formation doit également se passer dans les couloirs de Carlos Augusto, Nicola Zalewski ou encore le polyvalent Matteo Darmian. L’hécatombe.

La solution pourrait être ainsi de changer de nature, mais pas forcément de système de départ pour le technicien italien : Alessandro Bastoni (ou Francesco Acerbi) devrait ainsi évoluer dans le couloir gauche à la place de Dimarco, tandis que Benjamin Pavard prendrait numériquement la place de l’Italien dans la ligne de trois derrière aux côtés de Stefan de Vrij et Yann Bisseck. L’autre option ? Faire passer Denzel Dumfries, l’unique piston de métier apte, à gauche pour laisser à Pavard le soin de bouffer la ligne sur la partie droite de l’échiquier. Mais à en croire les mots d’Inzaghi tard ce mardi soir, ce sera plutôt l’option 1 qui est envisagée. « Nous savons que nous sommes un peu en difficulté, dans une partie très spécifique du terrain, a raconté à la presse celui qui disputera son cinquième huitième de finale de C1 consécutif. Nous n’avons plus de joueurs dans ce rôle, probablement que Bastoni ou Acerbi y joueront. Mais les principes du jeu ne changent pas, nous sommes ici pour jouer un huitième de finale et nous ferons de notre mieux. »

Pour les caviars qui pulluleront du côté gauche intériste, on repassera sûrement. Mais une question persiste côté Inter : est-ce que cette formation, qui n’a jusque-là encaissé qu’un seul but dans cette Ligue des champions 2024-2025, parviendra-t-elle à rester aussi solide ou bien se fera-t-elle peur comme en seconde période, au Maradona, face à un Napoli qui a profité de son flou défensif inhabituel pour arracher un nul ? Cette première bouchée hollandaise le dira. Attention, l’avertissement au tour précédent a été donné : les néerlandophones de Feyenoord, déjà, du PSV et même du Club Bruges – si on passe côté belge – ont sorti trois écuries italiennes. À l’Inter d’en prendre note pour ne pas être la quatrième victime du Benelux.

