Robin van Persie nommé au Feyenoord

Van Persie rentre au bercail.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Feyenoord a annoncé dans un communiqué avoir nommé à la tête de son équipe première Robin van Persie. L’ancien bomber d’Arsenal et de Manchester United retourne dans son club formateur en remplacement de l’intérimaire Pascal Bosschaart. Il y a signé un contrat jusqu’en 2027.

The next chapter starts here. 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 23, 2025

Depuis le début de la saison, Van Persie était sur le banc de Heerenveen qui est actuellement neuvième du classement. Avec son ancienne écurie, Van Persie est parvenu à faire chuter le PSV, mais a également pris un 9-1 sur la pelouse de l’AZ Alkmaar. Pour rappel, Feyenoord est actuel troisième (et largué) d’Eredivisie derrière l’Ajax et le PSV, et défiera l’Inter en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’expérience de l’envol pour le Hollandais ?