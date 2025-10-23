S’abonner au mag
  • C3
  • J3
  • Feyenoord-Panathinaïkos

Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent

CDB
Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent

Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler.

Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures. La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas.

« Compte tenu des prévisions météorologiques – Code Orange, avec risque d’orage et de très fortes rafales de vent dépassant les 100/120 kilomètres par heure – il a été décidé ce soir, après concertation avec l’UEFA et le Panathinaïkos, que le match ne pourrait avoir lieu que s’il débutait à 16h30, au lieu des 18h45 initiales », a déclaré le club de Rotterdam dans un communiqué. Une situation qui rappelle le Classique OM-PSG du 21 septembre, cette fois décalé à cause des intempéries.

Tous à l’abri

La direction du Feyenoord a rassuré les supporters qui ne pourront pas être présents en raison de l’avancée du coup d’envoi : leurs billets seront remboursés. Le stade du Feyenoord, plus communément appelé « De Kuip », sera ouvert au public plusieurs heures avant le coup d’envoi, pour éviter aux supporters de patienter sous la pluie.

L’heure de se faire prêter l’attaquant de Wolfsburg Jonas Wind ?

Le Feyenoord prend le meilleur sur Fenerbahçe sur la route vers la C1

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Sporting - OM (2-1)
Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)

Revivez Sporting - OM (2-1)
00
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!