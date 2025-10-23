Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent

Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler.

Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures. La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas.

« Compte tenu des prévisions météorologiques – Code Orange, avec risque d’orage et de très fortes rafales de vent dépassant les 100/120 kilomètres par heure – il a été décidé ce soir, après concertation avec l’UEFA et le Panathinaïkos, que le match ne pourrait avoir lieu que s’il débutait à 16h30, au lieu des 18h45 initiales », a déclaré le club de Rotterdam dans un communiqué. Une situation qui rappelle le Classique OM-PSG du 21 septembre, cette fois décalé à cause des intempéries.

Feyenoord - Panathinaikos wordt vervroegd naar 16:30 uur. Dit gebeurt op last van de autoriteiten, vanwege het extreme weer dat voor morgenavond wordt verwacht. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 22, 2025

Tous à l’abri

La direction du Feyenoord a rassuré les supporters qui ne pourront pas être présents en raison de l’avancée du coup d’envoi : leurs billets seront remboursés. Le stade du Feyenoord, plus communément appelé « De Kuip », sera ouvert au public plusieurs heures avant le coup d’envoi, pour éviter aux supporters de patienter sous la pluie.

