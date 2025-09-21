Le déluge s'abat sur Marseille

On comprend mieux le choix de reporter le Classique.

Les Marseillais ont forcément été étonnés de voir le préfet des Bouches-du-Rhône annuler la rencontre entre l’OM et le PSG prévue initialement ce dimanche soir alors que le ciel au-dessus de leur tête était d’un bleu éclatant. Sauf que la préfecture avait bien étudié la météo et ne s’est pas trompée. La fin de journée a bien vu le déluge s’abattre sur la cité phocéenne provoquant des inondations dans de nombreuses rues de la ville.

Une sale soirée pour les habitants qui ont aussi du faire face à des violents orages qui ont provoqué la fermeture de certaines routes, de certains vols et qui ont même vu de nombreux foyers subir des coupures d’électricité.

⚡ Spectaculaire impact de foudre qui vient de s'abattre sur Marseille ce dimanche soir ! La ligne orageuse se décale vers le Var. (vidéo @Sam2b13) pic.twitter.com/nfNSXvkffL — Météo Express (@MeteoExpress) September 21, 2025

Les abords de l’Orange Vélodrome n’ont pas échappé à la tempête et on imagine mal comment 65 000 personnes auraient pu être présents sous ce déluge.

Heureusement, après la pluie vient le beau temps il paraît. Donc demain cela devrait être une très belle journée à Marseille. Du moins jusqu’à 20h00 et le coup d’envoi du Classique.

OM-PSG face au Ballon d’or : le terrain d’abord