OM-PSG reporté en raison de la météo

Un Classique qui fait plouf.

C’est officiel, le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui devait avoir lieu ce dimanche 21 septembre est reporté en raison des fortes intempéries attendues à Marseille dans la soirée. C’est le préfet des Bouches-du-Rhône qui l’a annoncé à l’AFP, évoquant « des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain ».

Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pluie inondation et orages et les cumuls pourraient atteindre 70 à 90 mm et localement 120 mm en quelques heures d’après le préfet qui a donc préféré reporter le match.

La LFP a annoncé le report de la rencontre au lundi 22 septembre à 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’or qui pourrait voir un Parisien être sacré.

Le Classique @OM_Officiel - @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

Heureusement que Dembélé a eu la bonne idée de se blesser en équipe de France finalement.

Le match OM-PSG reporté à lundi en même temps que le Ballon d’or