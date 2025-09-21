S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • Marseille-PSG

OM-PSG reporté en raison de la météo

SO
OM-PSG reporté en raison de la météo

Un Classique qui fait plouf.

C’est officiel, le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui devait avoir lieu ce dimanche 21 septembre est reporté en raison des fortes intempéries attendues à Marseille dans la soirée. C’est le préfet des Bouches-du-Rhône qui l’a annoncé à l’AFP, évoquant « des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain ».

Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pluie inondation et orages et les cumuls pourraient atteindre 70 à 90 mm et localement 120 mm en quelques heures d’après le préfet qui a donc préféré reporter le match.

La LFP a annoncé le report de la rencontre au lundi 22 septembre à 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’or qui pourrait voir un Parisien être sacré.

Heureusement que Dembélé a eu la bonne idée de se blesser en équipe de France finalement.

Le match OM-PSG reporté à lundi en même temps que le Ballon d’or

SO

À lire aussi
00
En direct : Marseille-Paris (0-0)
  • Ligue 1
  • J5
  • Marseille-PSG
En direct : Marseille-Paris (0-0)

En direct : Marseille-Paris (0-0)

En direct : Marseille-Paris (0-0)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 8j
119
82

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!