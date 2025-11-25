S’abonner au mag
Combien de points l’OM et Monaco doivent-ils prendre pour rejoindre les barrages en Ligue des champions ?

Le Vieux-Port retient son souffle.

Ce mardi soir, la Ligue des champions reprend ses droits pour le compte de la cinquième journée. À la mi-parcours, les clubs français ont une vision un peu plus claire de ce qui les attend, alors que rien n’est encore assuré. Si on se fie au classement de la saison passée, le dernier club qualifié pour les barrages (Club Bruges, 24e) avait engrangé 11 points. Un total que seulement deux clubs (le Bayern Munich et Arsenal) ont atteint pour le moment.

Selon l’entreprise de statistiques Opta, il suffirait seulement de 8,66 points pour décrocher une place en barrages cette saison. Ce chiffre s’explique par l’accumulation des matchs nuls dans cette édition (16 contre 10 la saison dernière au même stade de la compétition), ainsi que par la réussite plus importante des petits. L’Ajax Amsterdam et Benfica sont en effet les deux seuls clubs avec 0 point, alors qu’ils étaient cinq dans le même cas la saison dernière.

Monaco s’en sort, l’OM prend la porte

Avec ces projections, ça passerait déjà pour le PSG, qui devrait même terminer sa phase de ligue avec 16,65 points selon Opta, suffisant pour finir dans le top 8.

Du côté du Rocher, les Monégasques ont pour l’instant pris cinq points. Avec le déplacement à Pafos et la réception de Galatasaray lors des deux prochaines journées, les hommes de Sébastien Pocognoli peuvent espérer gratter assez de points pour finir dans le top 24. Opta les voit terminer le premier tour de C1 avec 10,12 points pour rejoindre les barrages.

C’est tout l’inverse pour l’OM, qui a pris trois points en quatre rencontres, avec sa large victoire face à l’Ajax (4-0). Et la suite s’annonce ardue : Newcastle ce mardi soir, puis l’Union saint-gilloise, Liverpool et pour finir le Club Bruges. Opta est pessimiste pour les Marseillais, et les voit finir avec seulement 7,44 points, pas assez pour se qualifier au tour suivant.

Les chiffres ne mentent jamais (enfin presque).

C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

