Le dernier spectacle de Dani Alves est sorti

Encore ressuscité.

Pour ceux qui l’ignoraient, Dani Alves, ancien footballeur du Barça et du PSG, s’est récemment reconverti en prédicateur. Cette semaine, un nouvel extrait de vidéo devenu viral montre le Brésilien à l’œuvre en pleine mission divine.

On y voit l’ex-latéral droit donner un sermon (très) exalté dans une église évangéliste de Catalogne, au nord de Barcelone. Quasiment en transe, micro à la main, il prêche les fidèles : « Ne croyez pas que le Dieu qui est là-bas soit loin de vous qui êtes ici ! », grands gestes et regard habité, « Non, non, non ! Le Dieu qui est là-bas est le même Dieu qui est ici. »

Virage à 180 degrés après la prison

Fin octobre, un premier extrait de vidéo où il racontait sa « rencontre » avec le Christ avait déjà fait beaucoup parler de lui. Il racontait avoir « fait un pacte avec Dieu. […] Il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m’a relevé et m’a conduit à l’Église, sur le bon chemin. Et aujourd’hui, je suis sur le bon chemin grâce à lui. »

Ce revirement était arrivé après avoir été condamné à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme en février 2024 et avoir passé quatorze mois derrière les barreaux. Dani Alves a été acquitté par la justice espagnole en mars dernier.

