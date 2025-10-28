S’abonner au mag
  • Espagne

Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur

CDB
Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur

On aurait pu le prédire.

Acquitté dans une affaire d’agression sexuelle qui l’a pourtant vu passer plus d’un an derrière les barreaux, Dani Alves s’est trouvé une nouvelle activité. L’ancien du Barça et du PSG a été aperçu dans une église de Gérone… en train de prêcher.

Et Dieu dans tout ça

« Il faut prendre Dieu au sérieux et avoir la foi, j’en suis la preuve vivante. Ce que Dieu promet, Dieu l’accomplit. J’ai conclu un pacte avec Dieu », déclare l’ancien latéral droit dans une vidéo publiée par le média El Confidencial.

Dans sa bio Instagram, l’ex-international brésilien se définit d’ailleurs comme « disciple de Jésus Christ. » Depuis sa sortie de prison, il se serait tourné vers une vie nouvelle et paisible, consacrée à sa famille. Ses publications sur les réseaux sociaux sont dédiées à des messages de foi et des versets de la Bible, des excès dans un autre registre que ceux du temps où il était footballeur.

Qu’en pense Messi ?

Pourquoi ce match entre la France et l’Allemagne est loin d’être capital ?

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!