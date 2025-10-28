Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur

On aurait pu le prédire.

Acquitté dans une affaire d’agression sexuelle qui l’a pourtant vu passer plus d’un an derrière les barreaux, Dani Alves s’est trouvé une nouvelle activité. L’ancien du Barça et du PSG a été aperçu dans une église de Gérone… en train de prêcher.

Et Dieu dans tout ça

« Il faut prendre Dieu au sérieux et avoir la foi, j’en suis la preuve vivante. Ce que Dieu promet, Dieu l’accomplit. J’ai conclu un pacte avec Dieu », déclare l’ancien latéral droit dans une vidéo publiée par le média El Confidencial.

✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios" 👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic.twitter.com/uhQp7lmRvq — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2025

Dans sa bio Instagram, l’ex-international brésilien se définit d’ailleurs comme « disciple de Jésus Christ. » Depuis sa sortie de prison, il se serait tourné vers une vie nouvelle et paisible, consacrée à sa famille. Ses publications sur les réseaux sociaux sont dédiées à des messages de foi et des versets de la Bible, des excès dans un autre registre que ceux du temps où il était footballeur.

Qu’en pense Messi ?

Pourquoi ce match entre la France et l’Allemagne est loin d’être capital ?