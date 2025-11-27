On a identifié les meilleurs groupes à tirer au Mondial 2026

Alors que le tirage au sort des poules de la prochaine Coupe du monde aura lieu début décembre, et que les têtes de série sont désormais connues, les projections sur les compositions des groupes ne cessent de fuser. Autant participer à ce tumulte !

Le groupe I Will Survive

France – Australie – Arabie saoudite / Afrique du Sud – Danemark

En 1998, lorsque la France est championne du monde, elle compte dans son groupe le Danemark, l’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite. Alors si ça porte chance, pourquoi s’en priver ? Reste qu’aligner les quatre mêmes formations ne sera pas possible, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud étant dans le même chapeau, et donc ne pouvant pas se croiser en poules. Pour 2026, petite préférence pour l’Arabie saoudite tout de même, qui en avait mangé quatre au Stade de France (4-0), soit un de plus que l’Afrique du Sud au Vélodrome (3-0). Et puis Hervé Renard contre l’équipe de France, ce serait quand même assez marrant. Pour combler le trou du chapeau 2, autant mettre une petite touche de 2018 et rajouter l’Australie. Pour le plaisir.

Le groupe diagonale du vide

Portugal – Uruguay – Qatar – Curaçao

La ferveur qui entoure une équipe ne se mesure pas seulement à son nombre de supporters, et heureusement. Alors pourquoi ne pas réunir dans une même poule quatre des plus petits pays en matière de population. À eux quatre, le Portugal (10 millions), l’Uruguay (3,5 millions), le Qatar (3 millions) et le Curaçao (158 000) n’atteignent même pas les 20 millions d’habitants cumulés, soit grosso modo, deux fois moins que la Californie à elle seule. Avec aussi peu de ressortissants, difficile de voir ces sélections remplir les stades, alors n’hésitez pas si vous êtes sur place, choisissez un camp et foncer garnir leurs gradins.

Le groupe Souliers d’or

Argentine – Maroc – Norvège – Pologne

Lionel Messi, Youssef En-Nesyri, Erling Haaland et enfin Robert Lewandowski. Le tableau est sympa et les filets sont prévenus : ça va marquer. Avec de tels buteurs, pour sûr qu’on aurait droit à des goleadas de tous les côtés et à des matchs fous. En-Nesyri sort d’un superbe Mondial 2022, Lionel Messi est tenant du titre, Haaland marque plus qu’il n’est sélectionné et Lewandowski reste le patron en Pologne. Nouvelle règle : le premier à 6 buts passe automatiquement au prochain tour !

Le groupe avec la meilleure descente

Mexique – Autriche – Panama – Tchéquie

Pour cette poule, il a fallu se fier aux meilleurs experts : La Revue du vin de France. Avec un classement établi en 2022, on retrouve un quatuor de très haut niveau, représentant la Corona, la Stiegl, la Panama Lager et enfin la Pilsner Urquell. Attention aux organisateurs, préparez la Budweiser en tribunes ! Désolé pour ceux qui pensaient voir les Écossais dans cette rubrique qui devait originalement leur être consacrée. Les légendes mentent, pas les chiffres. Enfin, si le classement n’est pas totalement respecté, notamment pour le chapeau A, c’est parce qu’il ne peut pas y avoir plus de deux équipes européennes dans le même, et qu’en tant que têtes de série n°1 et n°2 sur la binouze, la Tchéquie et l’Autriche étaient des incontournables.

Le groupe de haute altitude

Argentine – Suisse – Ouzbékistan – République démocratique du Congo

Encore une fois, le jeu des chapeaux et des limites de représentant pour chaque confédération dans un même groupe nous force à ne pas respecter à la lettre près le classement. Mais là, on parle des pays au point culminant les plus hauts, donc potentiellement de ceux qui auront fait le meilleur stage en altitude. Tu sais, celui pour avoir un cardio de fou et qui pourrait permettre d’éviter quelques malaises avec la chaleur nord-américaine. Merci donc à la pointe Dufour dans les Alpes suisses, au pic Margherita sur le mont Stanley dans le Rwenzori, au Khazret Sultan dans les monts Hissar et enfin à l’Aconcagua sur la cordillère des Andes.

Le groupe des tenues traditionnelles

Allemagne – Japon – Écosse – Ghana

Les Lederhosen de l’Oktobertfest, le kimono, le kilt et le pagne kita des tribus ghanéennes. Le cadre est posé, et on espère voir des armées de tenues pour nous offrir en tribunes un spectacle visuel à faire pâlir des défilés de mode. Pour les Écossais, il faut avouer que l’on n’a pas trop de doutes, mais il s’agirait surtout de ne pas les laisser seuls dans leur délire.

Le groupe le plus faya

Pays-Bas – Uruguay – Afrique du Sud – Jamaïque

Bon, si les joueurs, voire surtout leurs supporters ont les yeux rouges au coup d’envoi, ne posez pas de question, vous avez déjà la réponse, et ce n’est pas la piscine. Manu Chao se porte garant de ce groupe et écrira même un album sur son déroulé.

Le groupe de grandes tiges

Pays-Bas – Australie – Tunisie – Danemark

Pays-Bas : 1,84 m de moyenne. Australie : 1,79 m de moyenne. Tunisie : 1,76 m. Danemark : 1,82 m. Et si on avait droit à un groupe où tous les buts sont inscrits sur coups de pied arrêtés ? Corner par-ci, coup franc par-là, tous les coups sont joués à fond et chaque faute expose à un but. On dirait un jeu vidéo, mais non, on est plutôt sur le groupe préféré d’Oliver Bierhoff, expert en la matière. Si en plus vous ajoutez à ça des combinaisons, des corners à la rémoise et toute une ribambelle d’innovations pour marquer de la tête, on est totalement sur le groupe du divertissement. On peut même ajouter un jingle Arsène Wenger qui nous dira que les corners sortants sont toujours plus dangereux, tah l’époque TF1.

Le groupe le plus prestigieux

Brésil – Japon – Égypte – Italie

D’un côté cinq Coupes du monde au compteur, de l’autre quatre Coupes d’Asie des nations, par là sept CAN et enfin quatre Coupes du monde pour compléter le lot. Vous l’aurez compris, on est ici sur le meilleur groupe à prendre niveau palmarès. Il a bien sûr fallu faire des choix, trancher entre Coupe du monde et trophée continental, mais on a ici les deux meilleurs palmarès au niveau mondial donc, et les deux plus gros palmarès africain et asiatique. On ne compte même pas les joueurs de légende qui ont porté ces maillots et on a droit ici à de vraies affiches de Coupe du monde comme on aime en voir. Supplément vitrines, donc.

Le groupe le plus Let’s Dance

Brésil – Sénégal – Panama – Nouvelle-Zélande

Les Brésiliens l’ont prouvé, les Sénégalais aussi, le Panama est banalement le pays de la cumbia panaméenne et la Nouvelle-Zélande ne présente plus son haka. Ce groupe, c’est celui de l’art, de la danse, du plaisir et du collectif. Alors que ce soit en avant-match, après un but, en après-match dans les vestiaires ou n’importe quand dans la semaine, ce groupe va nous faire kiffer, peut-être même devant des 0-0 soporifiques (bon l’idéal serait quand même d’avoir un but, même refusé à la VAR tant que c’est bien célébré). Tant que ça nous évite la danse country, on prend en tout cas !

