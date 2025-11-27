S’abonner au mag
  • Belgique
  • Droits TV

C’est le grand bazar pour la diffusion du football belge

CDB
C’est le grand bazar pour la diffusion du football belge

C’est la panique dans le Plat Pays.

Alors que DAZN est en conflit avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat belge, le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, est sorti du bois ce mercredi pour exiger une clarification. Interrogé par Het Laatste Nieuws, l’homme politique belge se dit prêt à « intervenir de nouveau si les entreprises manquent à leurs obligations. Il n’appartient pas aux consommateurs de subir les conséquences des incertitudes commerciales », continue-t-il.

Une clarification attendue ce jeudi

« Les abonnés ont droit à la transparence et à une information exacte, précise-t-il, alors que les consommateurs de DAZN ont jusqu’à maintenant reçu un simple mail. Le courrier envoyé par DAZN à ses clients manquait d’informations concrètes. »

Rob Beenders s’attend à ce que les différentes parties se réunissent pour trouver une solution rapide : « Ils doivent collaborer pour clarifier la situation. Les supporters et les abonnés méritent de la certitude et ne devraient pas être les victimes de ce problème financier. »

En attendant, le championnat belge risque l’écran noir pour la seizième journée à venir ce week-end. Personne ne sait si les matchs seront diffusés, une situation complètement inédite en Belgique.

Zack Nani peut encore racheter les droits.

On a identifié les meilleurs groupes à tirer au Mondial 2026

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

53
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)

Revivez la victoire du PSG contre Tottenham (5-3)
31
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!