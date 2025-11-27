C’est le grand bazar pour la diffusion du football belge

C’est la panique dans le Plat Pays.

Alors que DAZN est en conflit avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat belge, le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, est sorti du bois ce mercredi pour exiger une clarification. Interrogé par Het Laatste Nieuws, l’homme politique belge se dit prêt à « intervenir de nouveau si les entreprises manquent à leurs obligations. Il n’appartient pas aux consommateurs de subir les conséquences des incertitudes commerciales », continue-t-il.

Une clarification attendue ce jeudi

« Les abonnés ont droit à la transparence et à une information exacte, précise-t-il, alors que les consommateurs de DAZN ont jusqu’à maintenant reçu un simple mail. Le courrier envoyé par DAZN à ses clients manquait d’informations concrètes. »

The Pro League submitted a request for urgent arbitration to CEPANI, the Brussels arbitral tribunal, and asks that DAZN be obliged to fulfil its contractual obligations towards Belgian clubs until a decision on the merits has been reached. More on https://t.co/fKSZjJkzBw 🔗 pic.twitter.com/n0rg1iHIET — Pro League (@ProLeagueBE) November 26, 2025

Rob Beenders s’attend à ce que les différentes parties se réunissent pour trouver une solution rapide : « Ils doivent collaborer pour clarifier la situation. Les supporters et les abonnés méritent de la certitude et ne devraient pas être les victimes de ce problème financier. »

En attendant, le championnat belge risque l’écran noir pour la seizième journée à venir ce week-end. Personne ne sait si les matchs seront diffusés, une situation complètement inédite en Belgique.

Zack Nani peut encore racheter les droits.

On a identifié les meilleurs groupes à tirer au Mondial 2026