Mbappé va pouvoir jouer en Ligue Europa

Une première dans sa carrière.

Trois semaines après avoir chuté contre l’Étoile rouge de Belgrade (1-0), le LOSC reçoit le Dinamo Zagreb ce jeudi soir. Actuellement 19es au classement général de Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio se devront de se racheter et, pourquoi pas, se rapprocher un peu plus du top 8 en cas de bon résultat à Pierre Mauroy.

Après la Ligue des champions, place à la Ligue Europa

Pour rendre cette soirée mémorable, les Dogues pourront compter sur Ethan Mbappé et leur jeune portier Thomas Sajous. Le club a officialisé, via un communiqué publié ce jeudi matin, l’inscription de ses deux joueurs, qui remplaceront respectivement le défenseur central Alexsandro, blessé à la cuisse, et le troisième gardien de l’équipe, Marc-Aurèle Caillard, touché au coude.

📋 Dans le respect des règlements permettant d’apporter des modifications à la Liste UEFA avant la fin de la phase de poule, le LOSC a remplacé temporairement les deux joueurs suivants : 1️⃣ Alexsandro est remplacé par Ethan Mbappé 2️⃣ Marc-Aurèle Caillard est remplacé par Thomas… pic.twitter.com/H5y7UkyqZd — LOSC (@losclive) November 27, 2025

Après avoir connu la Youth League avec les jeunes du Paris Saint-Germain entre 2022 et 2024, Ethan Mbappé a découvert l’élite la saison dernière. Avec le LOSC, mini « Kyks » avait fait ses grands débuts en Ligue des champions en mars dernier, à l’occasion du huitième de finale aller contre le Borussia Dortmund (1-1). À bientôt 19 ans, le milieu de terrain pourra désormais connaître le goût des soirées de Ligue Europa.

Ça vaut bien une petite chanson de papa, non ?

