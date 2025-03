Lille ramène un nul et de l’espoir de Dortmund

Mené au score et trop peu dangereux en première période, le LOSC a répondu au Borussia Dortmund en seconde pour ramener un bon nul d’Allemagne (1-1) grâce à l’égalisation méritée de Hákon Haraldsson. Lille n’a plus qu’à écrire la suite de son histoire la semaine prochaine.

Dortmund 1-1 Lille

Buts : Adeyemi (22e) pour le BvB // Haraldsson (68e) pour les Dogues

Ce n’est pas une victoire contre le Real Madrid ou l’Atlético, qui avaient d’autres chats à fouetter ce mardi soir, mais le nul ramené par Lille de Dortmund (1-1) pourrait valoir tout autant, dans huit jours. Il permet au LOSC de s’offrir une soirée de rêve la semaine prochaine, à Pierre-Mauroy, où il s’agira d’écrire la suite de cette belle histoire européenne et l’histoire d’un club tout court. Les Lillois ont le droit d’y croire parce qu’ils n’ont pas été inférieurs au Borussia lors de cette première manche, même s’ils sont un peu passés à côté de leur première période, ou qu’ils n’ont tout simplement pas assez osé, dans un premier temps.

Le coup de fouet d’Adeyemi

On a souvent entendu, devant notre écran, les 5000 supporters lillois qui ont fait du bruit dans la maison jaune, où leurs protégés ont réalisé une bonne entame, en maîtrise, avant de perdre le fil et de s’effacer, sans réussir à inquiéter la défense du BvB, beaucoup moins fébrile ces derniers temps (trois matchs d’affilée sans encaisser de but). Elle n’a pas eu trop de mal à contenir les accélérations d’Ethan Mbappé, qui ne s’est pas caché pour sa première titularisation en Ligue des champions, sans pour autant réussir à faire la différence ou à se connecter à Thomas Meunier, dépassé et trop brouillon (16 ballons perdus à la pause !). Il fallait aussi plus que des tirs imprécis (Alexsandro, Ngal’ayel Mukau, Meunier) pour inquiéter Gregor Kobel, plutôt tranquille dans sa surface, où les Dogues ont d’abord peiné à s’incruster.

Karim Adeyemi refroidit le LOSC d'une superbe reprise 🥶 Il reste 70 minutes aux Lillois pour renverser la rencontre ! 💪#BVBLOSC | #UCL pic.twitter.com/yIfr91UDLd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 4, 2025

Dans ce domaine, les Allemands ont été un poil plus tranchants, sans non plus donner le tournis à la défense lilloise ou du boulot à Lucas Chevalier, moins sollicité que le week-end dernier au Parc des Princes. Si Alexsandro a empêché Serhou Guirassy d’ajuster son premier tir (10e), la défense en zone des Nordistes sur corner a permis à Karim Adeyemi de claquer une demi-volée fouettée parfaite pour mettre Dortmund devant (1-0, 22e). Un tir cadré, un but, et de la confiance pour les hommes de Niko Kovač, qui ont cherché à faire le break et qui ont pensé le faire à quelques secondes de l’entracte, quand le but de Pascal Groß a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu à la suite d’un corner, encore une fois.

La bonne réponse du LOSC

Heureusement, un match de foot ne dure pas 45 minutes, et la suite de la partie a rappelé pourquoi le LOSC était arrivé jusqu’en huitièmes de finale sans passer par la case barrages. Sans changements, mais avec un autre visage, l’équipe nordiste a enfin réussi à combiner et à toucher Jonathan David, trop isolé en première période. L’attaquant canadien a slalomé dans la surface après une belle séquence lilloise, conclue par un tir difficile de Mbappé (54e). Les acharnés en parcage ont pu se dire qu’il y avait la place de ramener quelque chose d’Allemagne, Hakon Haraldsson donnant du boulot à Julian Ryerson, alors que les visiteurs auraient peut-être pu bénéficier d’un penalty, au moins, entre le coup de genou de Nico Schlotterbeck sur David (56e) et la petite mimine sur un coup franc puissant de Mbappé (63e).

Ils n’avaient pas besoin de cela, seulement d’un duo David-Haraldsson enfin connecté. Le premier a été trouvé par le capitaine Benjamin André, qui est monté en puissance, et a lancé dans l’axe le blondinet transformé depuis plusieurs mois et qui s’est jeté pour glisser le ballon à droite de Kobel, et au fond des filets (1-1, 68e). Un tir cadré, un but, là aussi, en réponse à un BvB moins entreprenant et bloqué par des Lillois plus sereins, plus précis. Ces derniers ont continué à profiter des espaces, à l’image de Matías Fernández-Pardo, entré à la place de Mbappé, touché et trop juste sur sa conduite de balle pour semer Schlotterbeck (73e). Il pouvait même y avoir une pointe de regrets de ne pas voir le LOSC arracher la victoire dans le dernier quart d’heure, face à un Borussia Dortmund peu impressionnant, même si André Gomes aurait pu voir rouge pour une vilaine faute sur Svensson, sorti blessé. Il y aura donc un rendez-vous avec l’histoire, mercredi prochain, à Lille.

Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson (Couto, 83e), Can, Schlotterbeck, Svensson (Bensebaini, 83e) – Sabitzer, Groß – Adeyemi, Brandt (Reyna, 83e), Bynoe-Gittens (Beier, 66e) – Guirassy. Entraîneur : Niko Kovač

Lille (4-3-2-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily (Bakker, 77e) – André, Mukau (André Gomes, 78e), Bouaddi – E. Mbappé (Fernandez-Pardo, 71e), Haraldsson – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

Pour Bruno Genesio, Lille a « un ascendant psychologique »