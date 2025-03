Le Real Madrid cisaille l’Atlético

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Rodrygo (4e) et Díaz (55e) pour le Real Madrid // Álvarez (32e) pour l’Atlético de Madrid

On a beau dire ou crier, on a beau faire ou espérer : personne n’enlèvera au Real Madrid ce goût prononcé pour la coupe aux grandes oreilles et cette réussite inégalée en Ligue des champions, même pas ses plus grands rivaux. L’Atlético de Madrid s’y est encore essayé ce mardi, sans succès : en huitièmes de finale allers de C1, les Colchoneros n’ont pas réussi à se montrer aussi solides que sur la scène nationale et ont subi la loi habituelle de leurs voisins. Maîtres éternels de la compétition, les Merengues ne sont certes pas encore qualifiés pour les quarts. Mais en s’imposant 2-1 à domicile et même sans un Kylian Mbappé décisif, la Maison-Blanche s’est octroyé un précieux succès sur lequel elle va pouvoir s’appuyer au retour pour accéder au prochain tour.

Álvarez ou Rodrygo, qui est le plus beau ?

Un partout, balle au centre. Telle est la conclusion de la première période de ce choc entre le troisième et le deuxième de Liga, confrontation hyper serrée s’il en est. La première mèche est pour Rodrygo, qui donne l’avantage au Real d’un superbe exploit personnel dès la quatrième minute. Juste après cette ouverture du score, le Brésilien n’est pas loin d’obtenir un penalty. Les locaux semblent alors à l’aise sur leur pelouse, Jan Oblak devant d’ailleurs s’interposer devant Antonio Rüdiger.

RODRYGO FRAPPE POUR LE REAL MADRID APRÈS 4 MINUTES 😱 Ça démarre fort dans ce CHOC madrilène 💥#RMAATM | #UCL pic.twitter.com/0YIYXTD1Z0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 4, 2025

Mais évidemment, l’Atlético sait parfaitement comment s’y prendre pour surpasser la souffrance et réagit rapidement : à la demi-heure de jeu, sur le premier et seul tir cadré des Matelassiers en première mi-temps, Julian Álvarez égalise d’une magnifique frappe venant taper le poteau avant de faire trembler les filets de Thibaut Courtois. Que dire, que faire face à ce genre de geste ? Rien, seulement applaudir et rentrer aux vestiaires.

Mbappé un peu effacé, Griezmann complètement caché

Sauf qu’en début du second acte, ce sont encore les Merengues qui frappent vite : alors dans le dur, la Maison-Blanche voit Brahim Díaz se promener délicieusement dans la défense ennemie et envoyer ensuite un petit enroulé au fond des cages adverses. Tout est donc à refaire pour les Colchoneros, menés une fois de plus par le roi de l’épreuve. Et si Antoine Griezmann tente de sonner une nouvelle révolte, Courtois dégoûte le Français en détournant sa tentative.

LE FESTIVAL DE BRAHIM DIAZ QUI REDONNE L'AVANTAGE AU REAL MADRID 🥵 Et la célébration avec les supporters en prime 🫣#RMAATM | #UCL pic.twitter.com/oTJH85r8DM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 4, 2025

C’est alors une partie de stratège toute neuve qui démarre, avec Carlo Ancelotti faisant entrer Lucas Modrić à la place d’Eduardo Camavinga pour gérer le tempo pendant que Diego Simeone injecte du sang frais aux siens afin d’accélérer le rythme de son équipe (apparitions de Conor Gallagher, Nahuel Molina, Ángel Correa, Alexander Sorloth… ou encore Robin Le Normand, à la place d’un Griezmann timide). Rien à faire, seul le chrono évoluera au tableau d’affichage. Sacré Real, et bon courage à l’Atlético…

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Valverde (Vázquez, 83e), Asencio, Rüdiger, Mendy – Camavinga (Modrić, 62e), Tchouaméni, Díaz (Endrick, 89e) – Rodrygo, Mbappé, Vinícius. Entraîneur : Ancelotti.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Llorente, Giménez, Lenglet, Galan – Simeone (Molina, 64e), Barrios (Correa, 75e), De Paul (Sorloth, 75e), Lino (Gallagher, 64e) – Griezmann (Le Normand, 71e), Álvarez. Entraîneur : Simeone.

Revivez : Real Madrid-Atlético (2-1)