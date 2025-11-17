Wilfrid Mbappé chante du Barry White

Ce n’est pas la Star Academy, mais le niveau est là.

Tout vêtu de noir, béquille dans la main gauche, Wilfrid Mbappé, même blessé, a tenu à être présent lors du concert caritatif de l’association Premiers de Cordée. Dans une vidéo partagée sur X, le papa apparaît sur scène en reprenant le très célèbre You’re the First, the Last, My Everything de l’éternel Barry White, montrant que le blues n’avait aucun secret pour lui.

🎶 On vient de m'envoyer cette vidéo de Wilfrid Mbappé qui chante du Barry White pour le concert de Premiers de Cordée. Il est très bon 👏 pic.twitter.com/TNOZCGVajY — Nizzague (@Nizzague) November 17, 2025

Parrain depuis 2017

Mbappé n’avait pas encore mué et n’était pas champion du monde quand, en 2017, il est devenu le parrain de Premiers de Cordée, une association qui met le sport au cœur des hôpitaux. « Le sport est essentiel à une bonne santé physique et mentale et, au-delà, un formidable outil de lien social. Les enfants qui séjournent à l’hôpital ont, eux aussi, besoin de bouger, chacun selon ses possibilités », développe Nathalie Péchalat, présidente de l’association.

Huit ans plus tard, Kylian a laissé Wilfrid représenter le nom Mbappé sur scène, lui qui avait organisé une initiation au foot avec un certain Thierry Omeyer, légende du handball français.

Et ça permet de se faire un petit plaisir en se repassant Let the music play.

<iframe loading="lazy" title="Barry White - Let The Music Play (Official Music Video)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tfFjm-6cbu8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

