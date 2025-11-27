Et le seul joueur étranger qui mérite son salaire en Saudi Pro League est...

Le suspense est (in)soutenable.

Abdullah bin Mosaad, prince saoudien et ancien ministre des Sports (entre 2014 et 2017), a révélé ce jeudi le seul joueur étranger qui, selon lui, méritait son salaire en Arabie saoudite, dans une interview donnée à la chaîne locale Al-Arabiya et rapportée par L’Équipe. Et sans surprise, ce joueur est Cristiano Ronaldo, « grâce à la notoriété internationale qu’il apporte au championnat et au pays » selon bin Mosaad.

Ronaldo empile toujours les buts

Dans un éclair de lucidité, ou un bel exercice de rétropédalage, le prince saoudien a alerté sur les risques de l’accumulation de joueurs étrangers avec de gros salaires qui menace le bon développement des talents locaux, et par ricochet l’avenir de l’équipe nationale. Il a dans le même temps appelé à des réformes profondes du football saoudien, en prévision de la Coupe du monde 2034 qui se déroulera dans le Golfe.

هـدفٌ عظيم بشعـارٍ عظيم بحضور عظيم من لاعبٍ عظيم 🔥 pic.twitter.com/eHhXo4wzCm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2025

Prolongé jusqu’en juin 2027, Ronaldo possède un salaire estimé à 211 millions d’euros par saison, soit 16 millions par mois. À ce prix-là, on espère bien qu’il mérite son salaire. Depuis son arrivée à Al-Nassr à l’hiver 2022, CR7 a inscrit 109 buts et délivré 21 passes décisives en 122 rencontres, portant son total à 954 réalisations en carrière. Le dernier en date ? Un superbe retourné acrobatique face à Al Khaleej.

Même en France, on en connaît qui ne méritent pas leur salaire.

