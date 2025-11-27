- Arabie saoudite
- Al-Nassr
Et le seul joueur étranger qui mérite son salaire en Saudi Pro League est...
Le suspense est (in)soutenable.
Abdullah bin Mosaad, prince saoudien et ancien ministre des Sports (entre 2014 et 2017), a révélé ce jeudi le seul joueur étranger qui, selon lui, méritait son salaire en Arabie saoudite, dans une interview donnée à la chaîne locale Al-Arabiya et rapportée par L’Équipe. Et sans surprise, ce joueur est Cristiano Ronaldo, « grâce à la notoriété internationale qu’il apporte au championnat et au pays » selon bin Mosaad.
Ronaldo empile toujours les buts
Dans un éclair de lucidité, ou un bel exercice de rétropédalage, le prince saoudien a alerté sur les risques de l’accumulation de joueurs étrangers avec de gros salaires qui menace le bon développement des talents locaux, et par ricochet l’avenir de l’équipe nationale. Il a dans le même temps appelé à des réformes profondes du football saoudien, en prévision de la Coupe du monde 2034 qui se déroulera dans le Golfe.
هـدفٌ عظيم بشعـارٍ عظيم بحضور عظيم من لاعبٍ عظيم 🔥 pic.twitter.com/eHhXo4wzCm— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2025
Prolongé jusqu’en juin 2027, Ronaldo possède un salaire estimé à 211 millions d’euros par saison, soit 16 millions par mois. À ce prix-là, on espère bien qu’il mérite son salaire. Depuis son arrivée à Al-Nassr à l’hiver 2022, CR7 a inscrit 109 buts et délivré 21 passes décisives en 122 rencontres, portant son total à 954 réalisations en carrière. Le dernier en date ? Un superbe retourné acrobatique face à Al Khaleej.
Même en France, on en connaît qui ne méritent pas leur salaire.Viti, c’est toi le boss
