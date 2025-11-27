Max Allegri a un petit surnom pour Adrien Rabiot

Les poésies d’Adrien.

De retour en Italie après un passage convaincant (mais trop court) à l’OM, Adrien Rabiot compte bien enrichir son palmarès d’un nouveau titre de Serie A. Au pire, s’il n’y parvient pas, il aura quoi qu’il arrive garni sa besace à surnoms déjà bien remplie.

Tant d’appellations depuis le début de sa carrière que ça valait bien une petite rétrospective de la part de l’intéressé : « À Paris, j’étais Le Duc et à Turin, je suis devenu The Duke », s’est-il amusé à raconter à la Gazzetta dello Sport. Des fans de The Big Lebowski dans le Piémont ?

Le Crazy Horse d’Allegri

Déjà dirigé par Massimiliano Allegri à la Juventus, l’ancien du PSG a révélé que son actuel coach au Milan avait lui aussi fait preuve de créativité à son égard : « J’aime bien Crazy Horse (le surnom donné par Allegri, NDLR), ça me représente bien quand je suis sur le terrain », analyse son poulain tonique du milieu.

Autres retrouvailles transalpines pour Rabiot à son arrivée chez les Rossoneri : Marco Landucci, entraîneur adjoint de Max Allegri. Celui-ci n’a pas manqué de gratifier son joueur d’un surnom ne manquant pas d’élégance : « Pour Landucci, je suis Monsieur depuis mon passage à la Juve, ça sonne bien », s’enorgueillit le trentenaire.

Duke Nukem dans 3, 2, 1…

