Rabiot n’oubliera « jamais l’ambiance du Vélodrome »

Une journée après s’être fait siffler par une partie du public du Parc des Princes avec les Bleus, Adrien Rabiot s’est exprimé sur son départ en eau-de-boudin de l’OM. « Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n’avez pas attaché d’importance à mon passé parisien, et m’avez tout de suite adopté en tant que marseillais, et ce jusqu’à mon départ, tient à souligner le boxeur international français. Durant toute la saison, vous m’avez encouragé, accompagné, porté, applaudi… vous avez été d’un soutien sans faille. J’ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. » Regrette-t-il déjà d’être allé à Milan, où le trentenaire s’est engagé jusqu’en 2018 ? Pour la petite histoire, son nouveau club accueille Bologne ce dimanche, nouvelle équipe de… Jonathan Rowe.

L’ancien numéro 25 de l’OM, un temps annoncé de retour dans le Sud, dit ensuite qu’il se sent fier d’avoir porté le maillot marseillais. « Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l’Olympique de Marseille. Merci pour tout peuple Bleu & Blanc 💙🤍 », conclut-il.

Le Duc s’exprime le 10 septembre, il n’y a pas de hasard…

