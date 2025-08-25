Le retour de Rabiot avec l’OM : mission presque impossible ?

La déchirure est récente, elle est profonde, mais est-elle irréparable ?

Le début de saison de l’Olympique de Marseille a été pour le moins rocambolesque avec la bagarre qui a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes (1-0) la semaine dernière. « L’institution » marseillaise représentée par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi a décidé de faire régner sa loi d’une main de fer en plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts. Si Jonathan Rowe a déjà trouvé un point de chute à Bologne, le destin d’Adrien « le Duc » Rabiot semble moins limpide, comme le rapporte L’Équipe.

« Je suis prêt à tout faire »

Peut-être égayé par la victoire de ses hommes 5-2 face au Paris FC ce samedi, l’entraîneur marseillais a entrouvert la porte à un retour de Rabiot dans son effectif. « (J’espère) qu’il y a des conditions pour réparer les choses. […] Je ne suis pas le seul à décider. […] Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire », a indiqué De Zerbi en conférence de presse après le match. Des propos qui n’engagent que l’entraîneur italien, puisque Longoria et Benatia n’ont pas été consultés par ce dernier sur le sujet, explique le quotidien sportif.

😲 De Zerbi tend la main à Rabiot ! 🎙️ "Rabiot est quelqu'un de bien."#interview #om pic.twitter.com/EQ9KKjVyYe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 24, 2025

L’entourage des deux dirigeants a indiqué auprès de L’Équipe qu’un retour en arrière serait difficile à cause des dernières déclarations de Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, à propos de la direction de l’OM. Envenimée, la discussion est actuellement au point mort entre les deux parties. On a pourtant récemment appris une nouvelle en faveur de la réinsertion du Français : il s’était bien excusé lundi après sa mise à l’écart du groupe, selon le quotidien sportif, contrairement à ce qu’avait avancé De Zerbi en conférence de presse pour justifier son départ forcé.

Y aura-t-il le temps pour un retournement de situation à huit jours de la fin du mercato ?

