Roberto De Zerbi souhaite « reconsidérer la chose concernant Rabiot »

LB, au Vélodrome
Roberto De Zerbi souhaite «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>reconsidérer la chose concernant Rabiot<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Comment dit-on retourner sa veste en italien ?

Après la large victoire de l’OM face au Paris FC ce samedi soir (5-2), Roberto De Zerbi a rétropédalé sur le cas Rabiot lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match : « En ce qui concerne Rabiot je l’ai dit hier, après je n’ai pas encore parlé avec Pablo et Medhi, mais l’espoir que j’ai, et c’est pas seulement pour la valeur du joueur, mais vraiment par rapport à la personne qu’il est, même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y ait la possibilité de reconsidérer la chose. »

Une histoire encore loin de son dénouement

Le coach olympien a par la suite précisé son raisonnement devant les journalistes : « Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Après, je ne suis pas la seule personne à décider, c’est toujours le club qui passe avant le coach, a expliqué le technicien lombard. Je confirme ce que j’ai dit hier : je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Moi, j’estime être quelqu’un de bien, donc je tends toujours la main à n’importe qui et je ne mets jamais de croix à personne. Et si je peux aider en quelque sorte à résoudre ce problème, alors je suis prêt à tout.» Présents en zone mixte, Bilal Nadir et Angel Gomes n’ont pas souhaité commenter ces propos.

To be continued…

LB, au Vélodrome

