Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sanctionnés après leur altercation à Rennes

Débuter sa saison dans le calme, mode d’emploi.

Ils s’étaient bien accrochés ce vendredi soir après la désillusion contre Rennes (0-1) et c’est désormais officiel, ils ne partiront pas en vacances ensemble. Selon RMC Sport, les deux joueurs Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été sanctionnés après leur altercation dans le vestiaire du Roazhon Park, où les deux joueurs s’étaient retrouvés front contre front.

Ils ont tous les deux été écartés temporairement du groupe de l’équipe première. Une décision qui ne devrait pas durer une éternité, mais qui permettrait d’assumer cette volonté de ne plus laisser passer ce genre d’attitudes.

Un p’tit don pour se faire racheter

Le média français rapporte que le club pourrait proposer aux deux joueurs de faire un don à la fondation OM. Un geste qui viendra du coeur, on s’en doute, mais qui ne devrait pas les empêcher de louper les prochains entraînements à la Commanderie, à quelques jours du premier match officiel de la saison au Vélodrome, contre le Paris FC.

Vivement la série-documentaire l’été prochain.

