Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »

Deschamps réagit aux sifflets du Parc contre Rabiot : « Aucun joueur ne devrait subir ça »

DD pas fan du public parisien.

Hué par le public du Parc des Princes malgré son départ de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a dû composer avec les sifflets des quelques supporters parisiens présents dans leur stade pour France-Islande (2-1). Après la courte victoire des Bleus, le nouveau joueur de l’AC Milan a directement été défendu par son sélectionneur.

« C’est inacceptable pour un joueur de l’équipe de France. Ça n’a pas lieu d’être. Si je dois retenir à chaque fois dans mes critères qui joue ici et là-bas… aucun joueur ne doit subir ça », a fermement réagi Didier Deschamps au micro de TF1. L’une des images de ce France-Islande a également été cette récupération décisive de Rabiot dans les toutes dernières secondes, provoquant un étrange mélange de hourras et de sifflets.

Au bon souvenir des 1,3 million d’euros amassés par le clan Rabiot, sans doute.

Les notes de France-Islande

