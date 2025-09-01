Adrien Rabiot quitte enfin l'OM et s'engage avec l'AC Milan

L’exfiltration est réussie.

Il n’y avait plus vraiment de suspense, car Didier Deschamps himself avait vendu la mèche en annonçant qu’Adrien Rabiot arriverait plus tard au rassemblement de l’équipe de France afin de parapher son contrat avec l’AC Milan. Celui-ci a été déposé à la Lega avant la fin du mercato.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫#WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

Deux semaines après l’altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’OM au sortir de la défaite contre le Stade rennais, l’international français n’a donc pas résisté à la tempête, mais trouve une sacrée porte de sortie.

Milan-Bologne sous tension

Après avoir évolué en Serie A sous les couleurs de la Juventus, de 2019 à 2024, le « Duc » retourne en Italie avec la lourde tâche de redresser la situation chez les Rossoneri. Aux côtés de Luka Modrić, il devrait s’éclater et rapidement oublié sa courte aventure marseillaise.

Adrien Rabiot ne sera pas dépaysé car il va rapidement retrouver Jonathan Rowe. Le 14 septembre prochain, l’AC Milan accueille Bologne, point de chute du jeune Anglais. Autant dire qu’on attend déjà impatiemment la poignée de main entre les deux hommes.

Pendant ce temps, l’OM va devoir combler des trous au milieu en plus de ceux en défense.

Didier Deschamps confirme le transfert imminent de Rabiot à Milan