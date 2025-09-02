Sunderland dans le top 10 des clubs les plus dépensiers

Ça doit le changer de Lorient, Régis Le Bris.

Voilà, sauf exception, le mercato d’été est bel et bien fini (ouf !). Il est donc l’heure de passer au bilan et, sans surprise, l’Angleterre s’est de nouveau montrée particulièrement dépensière. D’après les statistiques du site Transfermarkt, c’est Liverpool qui remporte – sans surprise – la palme du panier percé. En même temps, difficile de trouver des concurrents à sa hauteur quand on claque 150 millions rien que pour Alexander Isak.

Un promu dans le palmarès

Au total, les Reds ont investi pas moins de 481,9 millions d’euros cet été, loin devant Chelsea (328,2 millions) et Arsenal (293,5 millions) qui complètent le podium. Dans le top 10 du Big 5, on retrouve deux surprises : tout d’abord, la présence d’un club allemand à la neuvième place (le Bayer Leverkusen avec 198,2 millions d’euros dépensés), soit la seule écurie non anglaise du classement, et, surtout, un promu pour fermer la marche : Sunderland.

Visiblement pour les Black Cats, claquer du bif’ serait la clé pour se maintenir en Premier League. On verra si la stratégie se révèle gagnante, mais en attendant, toujours est-il que le club du nord-est du Royaume a dépensé 187,9 millions pendant ce mercato. À titre de comparaison, le deuxième promu européen qui a le plus acheté est Burnley et ses 128,7 millions « seulement ». Premier Français du classement : le Paris FC, quatrième, mais qui fait vraiment pâle figure avec ses 57,3 petits millions. Quant à Lorient – si ça intéresse Régis – les Merlus terminent lanterne rouge avec 2,2 millions dépensés.

Brexit ou pas, il y a visiblement certains secteurs qui ne connaissent pas la crise outre-Manche.

Quatre clubs de Premier League déjà éliminés de la League Cup