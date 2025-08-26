S’abonner au mag
Quatre clubs de Premier League déjà éliminés de la League Cup

Les giant killers sont de retour !

Le deuxième tour de la League Cup a été fatal à plusieurs clubs de Premier League ce mardi. Le Sunderland de Régis Le Bris a longtemps couru derrière le score contre Huddersfield, avant d’égaliser grâce à Marc Guiu à la 84e minute. Les Black Cats ont néanmoins failli aux tirs au but (1-1, 5-6 TAB). Même scénario pour Leeds, qui se déplaçait dans un stade étrangement vide en raison du boycott des supporters de Sheffield Wednesday. Un drôle de contexte qui a peut-être perturbé les Peacocks puisque leurs trois premiers tireurs ont réussi l’exploit de se rater (1-1, 3-0 TAB).

West Ham est tombé dans le piège de Wolverhampton, malgré un but de Lucas Paquetá (3-2). Les Hammers ont mené jusqu’à la 82e minute, avant de se faire crucifier par un doublé express de Jorgen Strand Larsen (82e, 84e). Bournemouth a aussi été victime d’un duel 100% Premier League contre Brentford (0-2). Amine Adli, Bafodé Diakité et Eli Junior Kroupi étaient tous titulaires. En revanche, Burnley s’en est sorti sur le fil contre Derby County, sauvé par Oliver Sonne dans le temps additionnel (2-1). Mention spéciale, par ailleurs, pour Wrexham, qui a arraché la victoire dans le temps additionnel à Preston (2-3), et pour Bradford, promu en League One, qui a écœuré Stoke City, leader de Championship (0-3).

Et si Manchester United y passait mercredi contre Grimsby…

