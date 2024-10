Illan Meslier inconsolable après une terrible boulette contre Sunderland

Attention, ces images peuvent choquer.

En déplacement chez le Sunderland de Régis Le Bris, Leeds a perdu deux points précieux vendredi (2-2). La victoire tendait les bras aux coéquipiers d’Illan Meslier… jusqu’à ce que le gardien français rate le ballon sur une tête en retrait de Junior Firpo, à la 90e+7 minute. Déjà accrochés à Norwich mardi (1-1), les Peacocks patinent et ratent l’occasion de revenir à hauteur des Black Cats, leaders de Championship avec trois points de plus. La détresse du portier était évidente sur l’action fatidique.

« Vous n’avez pas besoin de parler à Illan après ça, c’est le plus triste du vestiaire. Il est plus ou moins en larmes, commentait son entraîneur Daniel Farke devant la presse. Personne ne veut entendre de mots après ça. Pascal (Struijk) est venu me voir et m’a dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel. Il a dit que le ballon avait rebondi et était parti dans l’autre sens parce qu’il y avait une marque sur le terrain. Je ne peux pas vous dire si c’est le cas parce que je n’étais pas sur le terrain, mais Pascal était probablement le mieux placé pour voir. Si c’est le cas, c’est incroyablement malchanceux. Perdre ces points de cette manière, c’est déchirant, c’est horrible. C’est triste pour nos garçons. »

Gazon maudit.

