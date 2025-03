Frustrés, des fans de Fenerbahçe vandalisent le stade des Rangers

Mauvais perdants.

L’Ibrox Stadium a eu raison de la désillusion turque. Éliminé de la Ligue Europa par les Glasgow Rangers, Fenerbahçe peut avoir des regrets. Les hommes de José Mourinho sont parvenus à rattraper leur retard du match aller (1-3) grâce à un doublé de Sebastian Szymanski, avant d’échouer lors de la séance de tirs au but avec trois tentatives non transformées (dont celle de l’ancien Parisien Milan Škriniar).

Dans le parcage visiteur, la tribune Broomloan, les déchets de nourriture et boissons des 2 000 supporters ayant fait le déplacement foisonnent dans les gradins. Jusque-là, rien de bien nouveau. En revanche, des dizaines de sièges manquent à l’appel après la rencontre, plusieurs ayant été arrachés. Ces actes de vandalisme ont été commis dans la partie inférieure de la tribune la plus proche du but.

Pas de panique pour le délai des réparations, la prochaine rencontre à l’Ibrox Stadium est prévue pour le 5 avril.

