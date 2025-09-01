S’abonner au mag
Alexander Isak rejoint Liverpool et devient le troisième joueur le plus cher de l’histoire

EL
Alexander Isak rejoint Liverpool et devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire

Ce qui devait arriver arriva.

Et voilà, encore une preuve que partir au bras de fer avec son club est bénéfique pour de nombreux joueurs. Après de longues semaines de négociation, Alexander Isak a réussi à avoir gain de cause. Sur le gong, l’avant-centre a quitté Newcastle pour s’engager avec Liverpool, club qui le faisait rêver et pour qui il semblait prêt à tout.

Des sommes à donner le tournis

Mais cette ténacité a un prix, et les Magpies ont tenu à ne faire aucun cadeau aux Reds, c’est de bonne guerre. Pour s’offrir l’attaquant suédois, Liverpool a donc dû débourser la modique somme de 150 millions d’euros ! C’est évidemment le plus gros transfert de l’été.

Il faut noter que les trois premiers sont à mettre à l’actif du même club, puisque le Suédois devance Florian Wirtz, arrivé sur les bords de la Mersey pour 125 millions, et Hugo Ekitike contre « seulement » 95 millions d’euros. Alexander Isak entre dans le cercle des très grands en devenant le troisième joueur le plus cher de l’histoire, derrière Neymar (222 millions) et Kylian Mbappé (180 millions), tous deux venus au PSG.

Manchester City paraît presque pauvre face à ces montants.

Alexander Isak va signer à Liverpool pour le transfert record de l’été

EL

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

