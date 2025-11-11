Nagelsmann vole au secours de Wirtz

Pas touche à Florian !

En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a été questionné sur la méforme d’un de ses poulains, Florian Wirtz. Au lieu de questionner la baisse de régime du milieu offensif, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a assené un tacle à peine caché à Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool : « Le club dans son ensemble n’est pas aussi stable cette année que l’année dernière. Il est beaucoup plus difficile de se faire une place dans l’équipe maintenant. Si vous regardez le match contre City, ils ont été la pire équipe pendant les 90 minutes. C’est donc difficile pour Flo d’avoir un impact significatif. »

"The whole club (Liverpool) is not as stable this year" 🔴 "Liverpool could also help him by scoring some of the chances he creates" Germany boss Julian Nagelsmann defends Florian Wirtz after a difficult start to his time at Liverpool. pic.twitter.com/9z0qmRU5PV — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 10, 2025

En grande difficulté face à City

Depuis son arrivée au bord de la Mersey, l’ex-joyau du Bayer Leverkusen peine à montrer l’étendue de son talent. Acheté pour 135 millions d’euros, Wirtz n’a toujours pas marqué le moindre but et n’a délivré que 3 petites passes décisives en 16 matchs. Pire, son influence dans le jeu est très légère. Lors de la déroute face à Manchester City ce week-end (3-0), les statistiques de ce dernier font de la peine : 9 ballons perdus, 0 tir cadré et 1 dribble réussi. Le sélectionneur de la Mannschaft a réclamé un peu de patience pour le numéro 10 : « En fin de compte, la situation générale est telle qu’il a simplement besoin d’un peu plus de temps, ce qui est normal et que l’on observe chez d’autres joueurs qui rejoignent la Premier League. Nous connaissons tous son potentiel et il est parfaitement normal pour un joueur de son âge de connaître une baisse de forme. »

Vivement qu’elle se termine, Liverpool a besoin de lui.

