Fact checking : Florian Wirtz est loin d’être inutile à Liverpool

Wirtz fait, bien fait.

Arrivé cet été pour un montant record, Florian Wirtz avait tout pour briller instantanément à Liverpool. Et pourtant, le démarrage est jugé poussif, avec peu d’effets visibles dans les stats « goals & assists ». Ce mercredi contre le Real Madrid, le jeune Allemand a signé une prestation qui parle enfin pour lui.

C’est dans les grands matchs que naissent les grands joueurs

Une manière de mettre en valeur le travail de l’ombre que le numéro 7 des Reds a abattu ces dernières semaines. Et pour cause, selon Opta, il domine en Ligue des champions les catégories de joueurs ayant créé le plus d’occasions (16), de passes décisives attendues (2,1) et de « grosses occasions de but créées ».

Surtout, la reconnaissance vient de ses coéquipiers, dont Dominik Szoboszlai. « Permettez-moi de mentionner Florian Wirtz. Quel match ! Il n’a cessé de courir, de gagner des ballons, de revenir en défense, de se créer des occasions, a souligné le patron du milieu sur CBS. Il m’a même presque offert une passe décisive, alors je dois m’excuser auprès de lui !  »

Maintenant, il s’agit de transformer ces chiffres en émotions.

