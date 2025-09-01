Un Ekitike à prêt décoller

Finalement appelé avec les Bleus à la faveur de la blessure de Rayan Cherki, Hugo Ekitike sera de la partie pour affronter l’Ukraine et l’Islande dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Au vu de sa forme du moment, sa convocation semble logique. Mais trouvera-t-il sa place malgré tout avec Didier Deschamps aux commandes ?

« J’ai le choix. Forcément, je ne peux pas tous les prendre. À nous de faire en sorte de maintenir cette efficacité offensive qui est plutôt bonne. Que ça n’aille pas à l’encontre de notre solidité défensive. » Ainsi parlait Didier Deschamps le 27 août dernier au moment d’annoncer sa liste de 23 pour le début de la campagne qualificative des Bleus pour le Mondial 2026, laquelle commencera par un déplacement en Pologne face à l’Ukraine le 5 septembre, avant de recevoir l’Islande au Parc des Princes le 9. Et de fait, sa liste présente une identité très, très, très offensive : seulement cinq milieux de terrain et sept attaquants, avec des profils (plutôt polyvalents) qui peuvent candidater pour évoluer à différents postes.

Dès lors, avec la blessure de Ryan Cherki, dont la récente déchirure du quadriceps devrait le tenir éloigné des terrains pendant un bon mois et demi, le sélectionneur tricolore aurait pu rééquilibrer son groupe, en renforçant par exemple son milieu de terrain, à l’animation duquel l’ancien Gone avait le potentiel pour participer. Tout le contraire, Deschamps a choisi de sélectionner un pur attaquant de plus : Hugo Ekitike.

Le 24e homme

Le choix paraissait évident dès le départ. Auteur de 3 buts en 3 matchs au moment de l’annonce du 27 août, Ekitike a plus que réussi ses débuts avec Liverpool, au point que certains supporters des Reds le qualifient déjà de « fucking good player ». N’empêche qu’au-delà de la culture de l’instant, sa convocation n’aurait pas été illogique, ne serait-ce que pour profiter de son état de forme du moment, au sortir d’une saison plus que réussie avec l’Eintracht Francfort (22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs) après son échec au PSG. Seulement voilà, Didier Deschamps, sûrement au vu des résultats en dents de scie des Bleus lors de la phase finale de la dernière Ligue des nations, s’est montré prudent, pour ne pas dire frileux, avant d’affronter l’Ukraine et l’Islande : « L’objectif est clair, ce ne sont pas des matchs amicaux qu’on a, les deux premiers face aux deux meilleures équipes de ce groupe de quatre. On se doit d’être efficaces ».

Il y a des joueurs pour qui c’est tout droit, vers les sommets. Pour moi, c’est différent : je dois passer chaque épreuve et prouver, encore prouver… J’ai ça en moi. Hugo Ekitike à LÉquipe

Dit autrement, cette rentrée ne devait pas rimer avec une grosse ouverture du groupe bleu à de nouvelles têtes. Hormis Maghnes Akliouche, on semblait repartir sur des bases connues et à confirmer. « Évidemment, Hugo, de part ce qu’il a fait la saison passée et ce qu’il fait maintenant, continue à avoir de l’efficacité. Il y a de la concurrence au poste, je ne suis pas là pour les accumuler, s’est justifié le sélectionneur. Mais évidemment qu’il a le potentiel pour être en équipe de France. » Pendant quelques jours, l’intéressé a dû se contenter de cette réponse tiède et encore ronger son frein : « On est peut-être la meilleure nation du monde, les places sont chères donc il faut la mériter, déclarait-il au mois de mars à L’Équipe, réaliste mais pas défaitiste pour autant : « Il y a des joueurs pour qui c’est tout droit, vers les sommets. Pour moi, c’est différent : je dois passer chaque épreuve et prouver, encore prouver… J’ai ça en moi. »

Et maintenant quoi ?

Finalement, le voilà convoqué pour la première fois à 23 ans. Face à celui dont l’approfondissement de son travail de buteur a su séduire la Premier League, persiste un énorme point d’interrogation. Malgré le forfait à venir d’Ousmane Dembélé, il reste la concurrence de Marcus Thuram, Bradley Barcola et même Akliouche. « On peut être amené à recentrer ou décaler. Hugo est surtout utilisé en position axiale même s’il a déjà joué sur le côté gauche », analyse Deschamps qui, de son propre aveu, est encore dans l’expectative : « S’il est là, il est censé être utilisé même si on ne sait pas comment ça va se passer sur les deux matchs. »

À l’heure actuelle, on imagine assez mal l’ancien Rémois être aligné dans le XI de départ, mais plutôt dans le rôle d’un joker qui dépannera quelques dizaines de minutes ou, au mieux, une mi-temps. À moins qu’il ne reste assis 180 minutes sur le banc à regarder et apprendre comment atteindre son rêve bleu aux premières loges. Peut-être vaut-il d’ailleurs mieux le lancer avec une idée claire plutôt qu’à l’arrache, l’intéressé confie d’ailleurs qu’il « joue au foot pour réussir, pas pour être un joueur lambda » et veut « exister ». Bonne nouvelle, il jure connaître l’un des « ingrédients nécessaires » pour performer : « la patience ».

