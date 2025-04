L’équipe de France jouera ses trois prochains matchs au Parc des Princes

Tah l’époque à Platini.

À la suite de la réunion annuelle du Comex, la FFF a annoncé dans un communiqué la liste des stades accueillant les matchs des équipes de France. Si les habitudes ne sont pas bousculées en ce qui concerne les féminines et les espoirs avec des matchs aux quatre coins du pays, les hommes de Didier Deschamps ne verront plus le Stade de France avant un bout de temps.

Toujours dans un contentieux entre les groupes Vinci-Bouygues et GL Events, le Stade de France ne connaît pas son nouvel exploitant, malgré l’intervention de l’État. Par défaut, la fédération s’est rabattue sur le Parc des Princes. Ainsi, l’enceinte du Paris Saint-Germain accueillera les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Islande (9 septembre), l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Ukraine (13 novembre). Pour les trois autres rencontres de mars et de juin 2026, « le choix des stades sera effectué lorsque les adversaires seront connus ».

Ça va ravir Mbappé de revenir à la maison…

