Vinci-Bouygues attaque l’État après avoir perdu la concession du Stade de France

Vinci et Bouygues ont décidé de sortir les crampons. Battus au sprint par GL Events dans la course pour la future gestion du Stade de France, les deux géants du BTP n’acceptent pas la défaite et attaquent l’État en justice d’après RMC. Le motif ? Selon eux, l’appel d’offres n’aurait pas respecté toutes les règles du jeu, les poussant à déposer cette semaine une assignation de 60 pages devant les juridictions administratives. Au programme : dénonciation en référé de « nombreux manquements » dans la forme de l’attribution.

Concession perdue, bataille lancée

Pour rappel, début décembre, le duo Vinci-Bouygues apprenait qu’il terminait deuxième, derrière GL Events, dans la course pour la gestion de l’enceinte mythique de Saint-Denis à partir d’août 2025. Une pilule amère pour ceux qui, depuis 1998, règnent en maîtres dans les coulisses du Stade.

Avec un contrat de modernisation sur les 30 prochaines années en jeu, pas question de sortir sans se battre. Les premiers rebondissements sont attendus d’ici trois à quatre semaines. La justice devra trancher rapidement : manquement ou pas, la décision pourrait redistribuer les cartes sur la table des négociations entre GL Events et l’État, prévues pour se conclure fin janvier.

