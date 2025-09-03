Tu veux faire ton stage chez So Foot : toutes les infos pour participer à la prochaine détection

Le mercato n’est pas encore tout à fait terminé : So Foot lance son recrutement pour dénicher de nouveaux talents pour la saison à venir.

Tu aimes écrire et lire, tu adores le foot sans t’interdire d’être curieux⋅se de tout le reste, tu connais bien l’univers de So Press et tu recherches un stage conventionné de trois mois minimum pour la saison 2025-2026 ? Ta place est peut-être au sein de la rédaction de sofoot.com.

⚽ Tu veux faire un stage chez So Foot ? Participe à notre journée de détection le samedi 11 octobre ! Envoie ta candidature à [email protected] avant le mardi 30 septembre 23h59. Plus d'infos ➡️ https://t.co/YrO5DBeUpY pic.twitter.com/jowNW6zX16 — SO FOOT (@sofoot) September 3, 2025

Comment postuler ? Tu peux nous envoyer une candidature complète (sans lettre de motivation toute faite et sans signer « Sportivement ») à l’adresse [email protected] avant le mardi 30 septembre 2025 à 23h59. Nous t’avertirons si tu as gagné le droit de venir visiter nos installations à Paris pour te tester dans nos locaux le samedi 11 octobre 2025 avec ta plus belle plume.

Nous ne pouvons pas promettre une place dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain Mondial à chaque participant⋅e, mais au moins un grand goûter pour finir cette journée.

Quel 9 pour remplacer Mikautadze à l’OL ?