  • Afrique du Sud
  • Orlando Pirates

Abdeslam Ouaddou est sorti de l’hôpital

MBC
Plus de peur que de mal.

Entraîneur des Orlando Pirates en Afrique du Sud, Abdeslam Ouaddou a quitté l’hôpital ce mercredi, trois jours après le grave accident de la route dont il a été victime au pays de Nelson Mandela. D’après L’Équipe, l’ancien défenseur de l’AS Nancy Lorraine serait ressorti de cette collision avec une fracture à un coude et des douleurs à l’épaule.

Alors que Ouaddou et ses hommes revenaient de Gqeberha après leur victoire contre Chippa United (0-3) dans le cadre de la cinquième journée du championnat local, le bus de l’équipe a été stoppé par une collision entre deux véhicules. « Plusieurs membres du club dont l’entraîneur du club de Johannesburg sont alors descendus du bus de l’équipe pour porter secours aux personnes impliquées quand un automobiliste a percuté les véhicules à l’arrêt, heurtant le groupe et causant de graves blessures », racontait le club dans son communiqué. À la suite de ce strike, Abdeslam Ouaddou et cinq autres membres de son staff avaient rapidement été transportés à l’hôpital.

MBC

