Gianluigi Donnarumma sous le charme de Pep Guardiola

L’euphorie du début de relation.

Chassé de Paris, Gianluigi Donnarumma semble avoir retrouvé le sourire à Manchester City. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l’ancien portier du PSG, prié de plier bagage par Luis Enrique pour cause d’incompatibilité stylistique (le jeu au pied, ce détail), s’épanouit désormais sous le crachin anglais et sous les ordres de Pep Guardiola.

« Quand tu l’écoutes, tu es enchanté »

« Je me sens chez moi à City », confie le double vainqueur du trophée Yachine (2021 et 2025), déjà adopté après seulement six matchs. Une histoire qui, sur le papier, ressemblait pourtant à un mariage arrangé entre Donnarumma, allergique aux relances rasantes, et Guardiola, apôtre du foot en pantoufles.

Aujourd’hui, Pep et Gigio semblent s’être trouvés. « Quand tu l’écoutes, tu es enchanté. Je l’ai imaginé de cette façon, mais la réalité est encore meilleure que ce à quoi je m’attendais », souffle le gardien italien, presque amoureux. Sous contrat jusqu’en 2030, Donnarumma espère rester longtemps à Manchester, « pour vivre une expérience vraiment unique ».

Comme quoi, parfois, les histoires les plus improbables s’écrivent mieux sous la pluie.

À peine arrivé, ce joueur de Manchester City envisagerait déjà un départ