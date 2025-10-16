S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Gianluigi Donnarumma sous le charme de Pep Guardiola

SF
Gianluigi Donnarumma sous le charme de Pep Guardiola

L’euphorie du début de relation.

Chassé de Paris, Gianluigi Donnarumma semble avoir retrouvé le sourire à Manchester City. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l’ancien portier du PSG, prié de plier bagage par Luis Enrique pour cause d’incompatibilité stylistique (le jeu au pied, ce détail), s’épanouit désormais sous le crachin anglais et sous les ordres de Pep Guardiola.

« Quand tu l’écoutes, tu es enchanté »

« Je me sens chez moi à City », confie le double vainqueur du trophée Yachine (2021 et 2025), déjà adopté après seulement six matchs. Une histoire qui, sur le papier, ressemblait pourtant à un mariage arrangé entre Donnarumma, allergique aux relances rasantes, et Guardiola, apôtre du foot en pantoufles.

Aujourd’hui, Pep et Gigio semblent s’être trouvés. « Quand tu l’écoutes, tu es enchanté. Je l’ai imaginé de cette façon, mais la réalité est encore meilleure que ce à quoi je m’attendais », souffle le gardien italien, presque amoureux. Sous contrat jusqu’en 2030, Donnarumma espère rester longtemps à Manchester, « pour vivre une expérience vraiment unique ».

Comme quoi, parfois, les histoires les plus improbables s’écrivent mieux sous la pluie.

À peine arrivé, ce joueur de Manchester City envisagerait déjà un départ

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!