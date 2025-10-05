Service minimum pour Haaland et City à Brentford

Brentford 0-1 Manchester City

But : Haaland (9e)

Un petit coup de bulldozer, et une bonne barricade.

Mis sur orbite par un rush d’Erling Haaland dès les premières minutes, Manchester City s’en est contenté pour mettre Brentford au pas (0-1). Le seul éclair du match aura surgi du pied de l’attaquant norvégien, venu se frayer un chemin dans la surface adverse tout en puissance, sur une longue ouverture de Joško Gvardiol (0-1, 9e). Les Cityzens perdent ensuite Rodri sur blessure, puis voient Caoimhin Kelleher tenir bon devant Phil Foden ou Tijani Reijnders.

Erling Haaland ouvre le score après seulement 9 minutes sur la pelouse de Brentford 🔥 9 buts en 7 matches pour le Norvégien 🤖 La suite de la rencontre à suivre en direct sur CANAL+ 🖥️#BREMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/6VivlVJGSa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2025

C’est déjà bien assez de jeu proposé pour le désormais pragmatique Pep Guardiola. Si Gianluigi Donnarumma sort le grand jeu devant Igor Thiago au retour des vestiaires, son Manchester City se contente surtout de contrôler les opérations pendant de longues minutes, sans faire de folies. Mais en gardant ce court avantage jusqu’au bout, cette fois, pour se replacer dans le top 5 de la Premier League.

Le football, il a bel et bien changé.

Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea