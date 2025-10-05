S’abonner au mag
  • Premier League
  • J7
  • Brentford-Manchester City (0-1)

Service minimum pour Haaland et City à Brentford

TB
Service minimum pour Haaland et City à Brentford

  Brentford 0-1 Manchester City

But : Haaland (9e)

Un petit coup de bulldozer, et une bonne barricade.

Mis sur orbite par un rush d’Erling Haaland dès les premières minutes, Manchester City s’en est contenté pour mettre Brentford au pas (0-1). Le seul éclair du match aura surgi du pied de l’attaquant norvégien, venu se frayer un chemin dans la surface adverse tout en puissance, sur une longue ouverture de Joško Gvardiol (0-1, 9e). Les Cityzens  perdent ensuite Rodri sur blessure, puis voient Caoimhin Kelleher tenir bon devant Phil Foden ou Tijani Reijnders.

C’est déjà bien assez de jeu proposé pour le désormais pragmatique Pep Guardiola. Si Gianluigi Donnarumma sort le grand jeu devant Igor Thiago au retour des vestiaires, son Manchester City se contente surtout de contrôler les opérations pendant de longues minutes, sans faire de folies. Mais en gardant ce court avantage jusqu’au bout, cette fois, pour se replacer dans le top 5 de la Premier League.

Le football, il a bel et bien changé.

Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea

TB

À lire aussi
Logo de l'équipe Brentford
240213 Erling Braut Haaland of Manchester City during the UEFA Champions League football 1/8 final between FC Copenhagen and Manchester City on February 13, 2024 in Copenhaugen. Photo: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / LT0600 fotboll football soccer fotball champions league fc copenhagen manchester city bbeng - Photo by Icon Sport
240213 Erling Braut Haaland of Manchester City during the UEFA Champions League football 1/8 final between FC Copenhagen and Manchester City on February 13, 2024 in Copenhaugen. Photo: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / LT0600 fotboll football soccer fotball champions league fc copenhagen manchester city bbeng - Photo by Icon Sport
  • Paris sportifs
Pronostic Manchester City Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Manchester City Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Manchester City Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Logo de l'équipe Brentford
Manchester City's Jeremy Doku (right) celebrates with Julian Alvarez after scoring their side's third goal of the game during the UEFA Champions League Group G match at the Red Bull Arena, Leipzig. Picture date: Wednesday October 4, 2023. - Photo by Icon sport
Manchester City's Jeremy Doku (right) celebrates with Julian Alvarez after scoring their side's third goal of the game during the UEFA Champions League Group G match at the Red Bull Arena, Leipzig. Picture date: Wednesday October 4, 2023. - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Brentford Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Brentford Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Brentford Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!