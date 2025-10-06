S’abonner au mag
Nayef Aguerd agressé à l’aéroport de Marignane

CDB
Turbulences au départ.

Recruté cet été en provenance de West Ham par l’OM, Nayef Aguerd n’a pas tardé à s’imposer dans l’équipe de Roberto de Zerbi. Auteur d’un but en Ligue des champions, et initiateur du but de Marquinhos conte son camp lors du Classique, l’international marocain a récemment retrouvé le chemin de la sélection nationale. Et alors qu’il s’apprêtait à rejoindre le Maroc par avion, le défenseur de l’OM a été agressé à l’aéroport de Marignane.

D’après les informations de BFM Marseille Provence, Aguerd a été pris à partie par un individu alors qu’il attendait son vol. Présent dans le salon VIP de l’aéroport, le Marocain a été approché par un homme qui lui a tout d’abord demandé un selfie, ainsi que son numéro de téléphone. Avant de hausser le ton.

L’individu a ensuite tenté de le gifler, avant de s’enfuir à l’arrivée du service de sécurité. Rattrapé, il a subi un interrogatoire. De son coté, Aguerd a bien pris son vol, et n’a pour l’instant pas porté plainte.

Espérons que l’atterrissage soit plus calme.

L’ancien Marseillais Abdelaziz Barrada est mort à 35 ans

CDB

