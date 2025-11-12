Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Bourbonnaise vs US Ouest 52

Capitaine = responsabilité. Sur cette action de l’US Ouest, le défenseur central avec le brassard fait parler sa créativité pour déjouer le bloc de l’US Bourbonnaise. Pas attaqué à la sortie du rond central, le capitaine dégaine la passe parfaite, qui atterrit dans les pieds de son attaquant. L’attaquant de l’US Ouest conclue l’action avec un petit pont sur le gardien adverse en prime, après un contrôle un peu approximatif, mais suffisant !

2/ Hochstatt AS vs Balschwiller FC

Après son retour à la télé, Foot2rue se joue en Alsace. Sur ce corner frappé au premier poteau, le n°10 de Balschwiller libre de tout marquage, opte pour une retourné acrobatique, qui fera un petit détour du côté du deuxième poteau. Là bas se trouve son coéquipier le n°7. Très inspiré par son partenaire, lui ne manque pas l’occasion de lâcher aussi sa reprise acrobatique, mais pour conclure cette fois. Alors, passe décisive de génie ou raté gagnant ?

3/ Meteren FC vs Teteghem Uxem

Ah les premières intentions… qu’est ce qu’on les aime. Le n°3 de Teteghem se souviendra longtemps de ce beau but. Profitant du superbe déboulé de son coéquipier sur le coté droit, le n°3 de Teteghem conclue en première intention d’une reprise de volée somptueuse, qui lobe le gardien totalement surpris. Puisque les attaquants doivent aussi défendre, le n°9 de Meteren peut encore travailler là-dessus…

4/ Lombron SP vs Sablé-sur-Sarthe FC

Concédé un coup franc dans cette zone reste une faute professionnelle, même pour des amateurs. Sur ce coup de pied arrêté côté droit, le n°5 de Lombron décide de prendre les choses en mains (ou devrait-on dire, les choses en son pied). Après quelques pas d’élan, le joueur dépose le ballon directement dans les filets côté gardien. Un vrai mur en… Sablé.

5/ Cures AS vs Gesnes le Gand FC

Hésiter, c’est douter de ses capacités. À la récupération d’un ballon contré, le n° 11 de Gesnes ne se gêne pas pour tenter sa chance. Ou presque… Après avoir pris l’information, le joueur encore loin de la surface de réparation renonce à frapper, avant de prendre finalement sa chance dans la seconde qui suit. Et boum ! Une magnifique frappe enroulée de son pied gauche, qui piège le gardien de Cures.

