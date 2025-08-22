S’abonner au mag
AL
Foot2Rue de retour à la télé !

Voilà la meilleure nouvelle du jour !

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : vingt ans après sa diffusion initiale, la série animée Foot2Rue fait son retour sur les antennes de France Télévisions. L’information est tombée ce vendredi, dans un communiqué citant le producteur Giorgio Welter, qui assure qu’« il y aura plein de surprises pour les fans de la première heure, et bien sûr, des matchs toujours aussi endiablés dans les rues de Port-Marie ». Les aventures de Tag, Gabriel, Éloïse, Tek et No seront à retrouver sur Okoo, la plateforme de France Télévisions visant un jeune public, ainsi que sur France 4 les mercredis et samedis après-midi, et ce, dès la semaine prochaine. Le générique sera interprété par le rappeur Akhenaton, qui s’en était déjà occupé à l’époque.

AmineMaTue n’a qu’à bien se tenir.

AL

