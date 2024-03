FC Baguette, Foot 2 Rue, All Blue FC : quel sera le nom de l’équipe de France à la Kings World Cup ?

« Partage, fair-play, Foot 2 Rue. »

Des paroles qui nous ramènent en enfance et feront chavirer tous ceux qui ont connu les aventures de Tag, Gabriel, Eloise, Tek et No sur le Vieux-Port de Marseille. La série d’animation franco-italienne diffusée de 2005 à 2010 sur les chaînes du groupe France Télévisions, avant un reboot en février 2022, a visiblement aussi son audience parmi les suiveurs de la Kings League, puisque son titre est emprunté par l’équipe de France qui disputera la Kings World Cup, du 26 mai au 9 juin prochain au Mexique. Un vote a été organisé sur le compte X du président de cette sélection, le streameur Amine, avec la possibilité de choisir entre quatre propositions. « Foot 2 Rue » a recueilli près de la moitié des suffrages.

VOTE DEFINITIF DU NOM DE L'EQUIPE WORLD CUP 🇫🇷 Vous avez choisi ces 4 noms à l'unanimité, maintenant à vous de décider du choix final. VOTEZ, PARTAGEZ, DIFFUSEZ ⚽️ — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) March 25, 2024

« Symbole d’une génération » à la baguette de l’équipe de France, AmineMaTue a précisé lors d’un live sur sa chaîne Twitch, avoir « officiellement les droits d’utilisations du nom “Foot 2 Rue” ». Pour rappel, la compétition verra s’affronter 32 nations composées de joueurs amateurs essentiellement. Une présélection est d’ores et déjà ouverte, à la condition d’être majeur. Les capitaines d’équipe que sont Amine, Neymar, Mario Götze ou encore Eden Hazard pourront également convoquer deux joueurs de leurs choix.

La France a déjà trouvé son hymne pour la compétition.

