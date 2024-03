Hazard président de l’équipe belge de Kings League

Une nouvelle recrue pour la Kings League de Gerard Piqué.

Alors que la France vote actuellement pour savoir quelle nom portera l’équipe tricolore d’AmineMaTue à la Coupe du monde de Kings League l’été prochain, la Belgique vient de trouver son président. Et les Diables Rouges ne sont pas allés chercher très loin, puisqu’ils ont pris un tout jeune retraité comme boss de l’équipe : Eden Hazard.

Retirement is not for everyone. pic.twitter.com/mXy6x17AgR

— Kings League World (@_KingsWorld) March 25, 2024