Les Girondins, c'était ça !

→ 104 ans d’histoire depuis le quartier des Capucins, aujourd’hui gangréné par le trafic de drogue. Comme quoi, tout part à vau-l’eau à Bordeaux.

→ Alain Giresse, recordman du nombre de match joué avec le FCGB et meilleur buteur du club, légende vivante du foot français.

→ Le titre de 1950, à jamais le premier.

→ La meilleur équipe française des années 80, et l’équipe de France la remercie.

→ La magie Gourcuff le 11 janvier 2009. Grégoire Margotton cherche encore sa voix.

→ L’équipe 2008-2009 de Lolo White. La plus belle équipe de Ligue 1 au XXIe siècle devant le grand Lyon ou le tout puissant PSG ?

→ L’équipe du doublé en 84 et 85. Parce que c’était la meilleure équipe des eighties, on vous l’a dit.

→ Les adieux au Parc Lescure pour le mortifère Matmut-Atlantique, bloqué derrière la rocade et les embouteillages.

→ Des buteurs à foison, Marouane Chamakh, Lilian Laslandes, Fernando Cavenaghi, Cheick Diabaté que tu n’échangerais pour rien au monde contre les Galactiques du Real.

→ Les quatre Coupes de France, un meilleur total que Reims, que le rival toulousain ou même que le Stade rennais, qui, croyez-le ou non, a parfois gagné des trophées.

→ Des derbys de la Garonne à n’en plus finir et une domination régionale indéniable.

→ La victoire sans aucune peine en finale de Coupe de la Ligue contre Vannes en 2009 (4-0). Revanche à venir en N3 ?

→ Le titre de 1999, grâce à un Pascal Feindouno pas encore majeur, mais héros des Bordelais et des Parisiens. L’union a fait la force.

Bordeaux remportera le match 3-2 face au PSG et sera CHAMPION DE FRANCE au finish devant l’OM 👀

🚨Le but du jeune Pascal Feindouno âgé de 17 ans seulement qui offre le TITRE aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes ⚽️🏆

→ Julien Faubert, l’ancien n°10 de l’équipe de France, en deux temps.

→ Bordeaux-Juventus en 1985. La défaite encourageante.

→ Battiston, Giresse, Tigana, Lacombe, Müller, Rohr, Trésor. Des noms qui parlent aux anciens, moins à ceux qui n’ont connu Bordeaux qu’en Ligue 2.

→ La rivalité avec Marseille, l’authentique.

→ Aimé Jacquet, qui y a façonné le succès du Mondial 1998 dans son labo aquitain.

→ Les Ultramarines, qui ne fêteront donc pas leur 40 ans en pro.

→ Claude Bez, l’amoureux du club.

→ La claque contre Parme en 1999 (0-6), le désamour à l’italienne.

→ Wendel, Trémoulinas, Diarra, Gourcuff, Ramé, Chalmé, Planus, Ciani, dont les cartes Panini valent de l’or désormais.

→ La demi-finale de Coupe des Coupes 1987. Comme quoi, les clubs français ont toujours choke quand ils ne le devaient pas.

→ Les 100 ans de Lescure, l’occasion de voir Zizou régaler tout le monde.

→ La finale de C3 en 1996, où le Bayern a encore brisé les rêves tricolores.

→ Pauleta, qui a le droit à sa ligne rien qu’à lui pour ça.

→ Bordeaux-Rodez 2023 : entre scandale, simulation, agression, relégation et promotion, rarement un match a coûté aussi cher.

→ Tchouaméni, Koundé, les dernières pépites avant combien de temps ?

→ Gaëtan Huard et son record d’invincibilité. N’en déplaise à Vincent Enyeama.

→ Wiltord, Dugarry, Lizarazu ou encore Johan Micoud, l’idole de Toni Kroos.

→ Zinédine Zidane, un autre n°10 de l’équipe de France, qui a toujours gardé sa flamme girondine.

→ La phase de poule de C1 en 2009-2010 avec la double victoire contre le Bayern et l’Olympiakos et le succès contre la Juve. Laurent Blanc était vraiment injouable comme coach à ce moment.

🚀 A beauty from birthday boy Yoann Gourcuff during his @girondins days 🥰#UCL #TBT pic.twitter.com/f8RjIYk0Xz

