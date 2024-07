On vous spoile la cérémonie d’ouverture des JO

Ce vendredi, c'est le Jour J(O) ! La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques va avoir lieu sur la Seine, à Paris. Même si on essaie de nous faire des cachotteries, on a réussi à dégoter les surprises prévues. Et si tout ce passe comme dans nos plans, il y aura beaucoup de footeux sur place.

19h30 : La cérémonie d’ouverture débute au niveau du pont d’Austerlitz. Debout sur la rambarde de la structure, Ousmane Dembélé est la première star à pointer le bout de son nez. Vêtu d’un maillot bleu, l’ailier du PSG est chargé de faire des jongles avec un ballon tricolore. Le cuir tombe dans la Seine après deux coups de pied… Petit moment de malaise, puisque la musique continue, pendant que le Parisien est là, tout penaud, à regarder en contre-bas comme si la sphère allait revenir comme par magie. Anne Hidalgo, grand maître de la qualité du fleuve, se charge personnellement de retirer le ballon à l’aide d’une épuisette.

19h36 : Sur le gong, les tous derniers spectateurs sont autorisés par les forces de l’ordre à s’installer sur les bords de Seine. Six minutes de rab ? Il faudra dire merci au lieutenant Florent Balmont et sa mansuétude.

19h47 : Thomas Jolly, le metteur en scène de ce spectacle, avait dévoilé dans Le Monde que la cérémonie sera divisée en douze tableaux, « sur tous les emblèmes de la ville et les sens qu’ils produisent ». Un Parisien qui portait le numéro 12 cet été ? C’est évidemment Randal Kolo Muani qui débarque pour nous faire une démonstration de finition qui ne s’arrêtera que lorsqu’il aura réussi à envoyer le ballon dans le trou de deuxième étage de la Tour Eiffel. Au bout de la 385e tentative, on décide de passer à autre chose.

20h02 : C’est l’heure de voir la Patrouille de France survoler la Seine ! Dans patrouille, il y a trouille. Trouille ? Avion ? Ça ne vous dit rien ? Eh oui, Dennis Bergkamp ! Pour tenter de vaincre sa peur de l’avion, le magicien néerlandais a accepté de monter à bord d’un Alphajet aménagé. Caméra installée dans le cockpit, il témoigne de son appréciation avec des pouces levés. Les images se coupent d’un coup lorsqu’il commence à se mettre les mains au niveau du ventre, et à faire des mouvements de tête étrange. Pas sûr qu’il remontera tout de suite dans un oiseau de fer.

Le vrai Hollandais volant.

20h16 : Après son passage, l’iconique Rim’k passe le micro à un autre rappeur. Immense acclamation quand on découvre que c’est bien Memphis Depay, rappeur passionné de foot, qui va interpréter un de ses hits : No Love. Céline Dion et Lady Gaga sont battues à l’applaudimètre. Le Néerlandais termine son morceau en cherchant du cérumen dans ses deux oreilles, ce qui provoque une petite incompréhension chez les novices.

20h24 : Voici venu le début du défilé des athlètes ! Comme toujours, c’est la Grèce qui ouvre le bal, suivie par les autres nations par ordre alphabétique, sauf la France, qui conclura la parade. Mais qui aperçoit-on dans une barque de misère, en train de ramer comme un dératé, à côté de l’embarcation grecque ? Oui, c’est bien Anthony Martial ! Il une pancarte autour du cou : « Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είμαι ελεύθερος και διαθέσιμος άμεσα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μου, παρακαλώ »1.

20h56 : Le bateau des États-Unis fait son apparition, avec LeBron James, Coco Gauff et… Kylian Mbappé. Avec son accent américain tout droit venu du fin fond du Texas, le joueur du Real Madrid a visiblement convaincu la délégation étasunienne qu’il était un des nombreux engagés sur le 100 mètres. C’est passé crème. Ou plutôt it’s passed cream pour Kylian.

Kylian Mbappé accent texas meme pic.twitter.com/4ePEF4WoiI — Le répertoire à meme (@repertoire_meme) March 10, 2023

21h37 : Enfin, l’embarcation de la délégation française accoste au Trocadéro… Et là encore on retrouve Kylian Mbappé. Avec le drapeau dans les mains en plus ! On le voit parler avec Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon : « Je suis le capitaine. Vous aurez droit de toucher le drapeau quand vous aurez mis un triplé à la Mosson ». Argument implacable mais heureusement pour lui qu’Olivier Giroud n’est pas dans les parages.

22h26 : C’est le moment ennuyeux des discours des officiels. Après Emmanuel Macron et Thomas Bach, le président du CIO, c’est Didier Deschamps qui s’avance. Sur la défensive, comme toujours, DD défend son bilan et invite ceux qui trouvent les Jeux olympiques chiants « à regarder autre chose ». « L’avis des Suédois, je m’en fiche », se permet-il. Il officialise de lui-même sa prolongation à la tête des Bleus jusqu’en 2054. Philippe Diallo a l’air surpris, mais applaudit.

23h00 : Qui est donc Zorro, nom de code donné à l’ultime porteur de la flamme, celui qui allumera le chaudron ? Roulement de tambours… Michel Platini ! Un choix logique puisqu’il a de la bouteille dans le domaine : c’est lui qui avait déjà eu cet honneur en 1992, à Albertville. Il semble crier quelque chose pendant qu’il passe à l’acte : « le football n’a rien à foutre aux JO ! »

