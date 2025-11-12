S’abonner au mag
Orelsan et Mbappé n’ont juste plus rien à se dire

Des bonnes réponses de Normands.

Coincés un clash inattendu, Orelsan et Kylian Mbappé préfèrent ne plus alimenter le feu. Ainsi, le rappeur caennais n’avait « pas eu envie d’en parler à chaud », puis « pas envie d’en parler » tout court. Questionné ce matin au micro de Fun Radio, il s’est fendu d’une réponse plutôt évasive : « Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et j’ai pas envie d’en parler. C’est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l’album et du film. C’est ça qu’il faut que je fasse. »

Perche tendue mais pas saisie

Dans le morceau corrosif La Petite Voix de son album La Fuite en avant, Orelsan manie l’ironie et laisse parler sa « critique intérieur […] Ça parle de comment on aborde toute la négativité ». Au milieu du texte, une punchline pour la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen, son club de cœur : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. » Mais qui le dit ? On est sur du discours indirect, mais le capitaine des Bleus, lui, l’a pris frontalement, réagissant dans la foulée sur X. « Le mec a fait que nous supplier pour entrer (au capital du club) avec 1% sans payer, parce qu’il a pas un rond, mais pour avoir une bonne image du petit gars de Normandie. » De son côté, Kylian Mbappé qui donnait ce mercredi une conférence de presse à la veille du match des Bleus face à l’Ukraine, a déclaré n’avoir « rien à dire, ça ne m’intéresse pas ».

Avec la voix d’un mec qui n’a clairement pas envie de rigoler.

Lamine Yamal : la fracture ouverte

