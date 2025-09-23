S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • OM-PSG (1-0)

Nayef Aguerd n’apparaîtra plus sur le tableau de score d’OM-PSG

SF
Grand chamboulement sur les ligues MPG !

Lundi soir, dans un Vélodrome en fusion, l’OM a offert une soirée de rêve à son public en s’imposant face au PSG (1-0) lors du premier Classique de la saison. Dès la 5e minute, tout le stade croyait que Nayef Aguerd avait fait trembler les filets. La joie aura été belle, sincère, mais les livres d’histoire retiendront peut-être les choses différemment.

La VAR un jour après

Et pour cause, le Marocain s’est vu retirer l’attribution de ce but, au « bénéfice » de son vis-à-vis Marquinhos. Ce mardi midi, la commission des compétitions de la LFP a sorti le scalpel : après révision des images, le seul but du match est donc un contre-son-camp du capitaine parisien, le sixième de sa carrière en Ligue 1. L’OM attend donc toujours un successeur à Florian Thauvin, dernier buteur marseillais lors d’un OM-PSG à domicile en Ligue 1. C’était en octobre 2017.

Personne ne s’en plaindra aujourd’hui.

Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome

SF

