L’OM a trouvé le successeur de Florian Thauvin contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome

Putain, huit ans.

En ouvrant le score très rapidement dans le Classique, ce lundi soir, Nayef Aguerd a mis fin à une bien trop longue disette pour les Marseillais au Vélodrome face au rival parisien. L’international marocain est le premier joueur phocéen à faire trembler les filets à domicile contre le PSG en Ligue 1 depuis… octobre 2017.

Six matchs sans marquer en L1 contre le PSG

En championnat, le désert aura duré six matchs depuis ce nul 2-2 et le but de Florian Thauvin, à l’époque, qui avait bien cru offrir la victoire à l’OM avant qu’Edinson Cavani ne refroidisse le public dans le temps additionnel. L’OM restait depuis sur une série de cinq défaites et un nul sans réussir à marquer (0-2, 0-2, 0-0, 0-3, 0-2, 0-3). Il y avait quand même eu un succès, à croquer, en février 2023 en Coupe de France avec des pions signés Alexis Sánchez et Ruslán Malinovskiy.

Le nerf de l’Aguerd.