S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • OM-PSG

L’OM a trouvé le successeur de Florian Thauvin contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome

CG
L’OM a trouvé le successeur de Florian Thauvin contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome

Putain, huit ans.

En ouvrant le score très rapidement dans le Classique, ce lundi soir, Nayef Aguerd a mis fin à une bien trop longue disette pour les Marseillais au Vélodrome face au rival parisien. L’international marocain est le premier joueur phocéen à faire trembler les filets à domicile contre le PSG en Ligue 1 depuis… octobre 2017.

Six matchs sans marquer en L1 contre le PSG

En championnat, le désert aura duré six matchs depuis ce nul 2-2 et le but de Florian Thauvin, à l’époque, qui avait bien cru offrir la victoire à l’OM avant qu’Edinson Cavani ne refroidisse le public dans le temps additionnel. L’OM restait depuis sur une série de cinq défaites et un nul sans réussir à marquer (0-2, 0-2, 0-0, 0-3, 0-2, 0-3). Il y avait quand même eu un succès, à croquer, en février 2023 en Coupe de France avec des pions signés Alexis Sánchez et Ruslán Malinovskiy.

Le nerf de l’Aguerd.

CG

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!